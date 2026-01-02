我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂表示婆婆很疼自己，她嫁進去後婆婆甚至說：「我們家現在是4人了」。（圖／許允樂IG@byleway）

▲李玉璽（左）和許允樂（右）的婚紗照洋溢幸福氛圍。（圖／許允樂IG@byleway）

許允樂IG全文：

本來不打算對無稽之談做什麼反應，但想想那些錯誤的假訊息太冤枉我們媽媽了。

我們媽媽何止開明，根本超級可愛好相處。我才只是女朋友時已經被疼到不行，更不用說啥婚後生子的傳統八股觀念。

我想生小孩！是我自己從小到大都有的藍圖，很開心遇到同樣想要有家庭孩子又很喜歡的人。我們結婚，收到許多祝福、正在很快樂的備孕。爸爸媽媽、媽媽哥哥、真正的親朋好友、狗狗貓咪都祝福著！

所以，啥匿名的親友爆料別輕信就是了。這種人要嘛不親；要嘛不是真的友。新的一年祝福人人都因專注自己獲得成就，身體都健康、睡眠都很好、都平安且安全。

希望是最後一次對報導有反應了，懇請別影響我們家人朋友，謝謝。

38歲女星許允樂去年底宣布與小6歲的李玉璽結婚，曬出甜蜜婚紗照羨煞眾人，但沒過幾天後就傳出李玉璽的媽媽對這門婚事持反對態度，主要是怕許允樂的年紀生不出小孩。對此，許允樂昨（1）日正式對外澄清此事，強調李玉璽媽媽超級疼她，對於婚事更是看好，許允樂也證實自己正在「快樂地備孕」，生小孩是她從小到大的願望。許允樂上月17日公開與李玉璽結婚的喜訊，但2週後卻被周刊爆料，李媽媽很反對這門婚事，主要是擔心許允樂的年紀生不出小孩，無法傳宗接代，好在許允樂早在35歲時就已經去凍卵，這才讓李媽媽勉強同意兩人結婚。對此，人在韓國度假中的許允樂昨日透過IG限時動態寫下長文回應此事，「本來不打算對無稽之談做什麼反應，但想想那些錯誤的假訊息太冤枉我們媽媽了。」許允樂表示婆婆不僅開明，還超級好相處，「許允樂也表示，生小孩同樣是自己的願望，不會因為年紀問題就拒絕當媽，「至於爆料消息的來源，許允樂也無奈地說：「啥匿名的親友爆料別輕信就是了。這種人要嘛不親；要嘛不是真的友。」新的一年到來，許允樂也祝福粉絲：「人人都因專注自己獲得成就，身體都健康、睡眠都很好、都平安且安全。」她也希望這是自己最後一次出來回應不實報導，不願看到真正的家人、朋友再受影響。