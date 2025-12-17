（16:46更新：新增許允樂回應）38歲女星許允樂今（17）日公開與小6歲男星李玉璽結婚的喜訊，兩人的甜蜜婚紗照曝光後，上萬粉絲湧入祝福，也有人猜測許允樂是不是已經懷孕，但她否認，表示還在「努力中」。其實許允樂一直很想當媽，早在35歲那年就已經進行了凍卵，當時她打排卵針時小腹凸起，還在IG分享了相關照片，最後成功取了30顆卵，為將來順利懷孕做保障。
許允樂一直想生子 為此離婚張兆志、遇見李玉璽
許允樂2023年底和前夫張兆志結束婚姻關係，當時離婚的主要原因就是張兆志不想要有小孩，只好忍痛放手，讓許允樂去尋找其他合適的對象。而許允樂今年初才認愛李玉璽，並表示他們是以結婚為前提交往，將來也打算生1子1女，因此火速閃婚的消息曝光後，也讓外界不禁猜測許允樂是不是已經懷孕。
許允樂3年前凍卵 存下30顆卵子
許允樂去年就曾分享自己2022年去生殖中心凍卵的經歷與照片，她說自己一開始上網爬文，覺得凍卵相當複雜，所以就一直沒有實行，直到35歲在朋友的提議下，才決定一起去完成凍卵。
她在2022年7月第一次抽血、做超音波檢查，隔一個月後再次檢查，各項指數都很正常，於是開始打排卵針，「5天後再次回診，一樣抽血、一樣超音波，我看到了好多顆在長大的卵子」，在這過程中她的小腹也慢慢隆起，彷彿懷孕一般，賀爾蒙也影響了她的情緒，讓她經常又哭又笑。
所幸最後取卵成功，許允樂表示，「最後取了將近30顆的數量。」從開始打排卵針到手術取卵才10天，對她來說完全不麻煩，還能提早感受一下懷孕的感覺，讓她覺得很值得。
許允樂公布婚訊 被猜懷孕她親自否認
而許允樂今日在臉書公布婚訊，放閃李玉璽，笑說：「我們結婚了，搞不好！有機會一起到老」。她還分享許多甜蜜婚紗照，照片中的她身穿寬鬆婚紗，看不出身材曲線；《NOWNEWS今日新聞》稍早也傳訊詢問她本人是否已經懷孕，許允樂僅簡短回應：「沒懷孕，努力中」。
♫李玉璽小檔案
生日：1993年3月30日
身高：182公分
家庭：父親李亞明
專輯：《勢在必行》、《搖滾小日子》、《Mr. Lucy》、《厭倦》
代表作：
電影：《我的少女時代》、《有一種喜歡》
電視劇：《惡作劇之吻》、台劇《神之鄉》
♫許允樂小檔案
生日：1987年4月4日
身高：163公分
經歷：早期擔任市議員助理，後轉戰出版與社群經營。
書籍：《只是想活得漂亮》
婚姻：
張兆志（2017~2023）
李玉璽（2025/12/17~）
資料來源：許允樂IG、許允樂臉書
