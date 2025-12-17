我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉璽曾和溫妮（如圖）談過姐弟戀。（圖／記者葉政勳攝）

▲李玉璽一度留長髮，他曾坦言自己當時狀態並不好。（圖／華視提供）

▲李玉璽（左）的心最終被許允樂（右）收服，今日公開結婚喜訊。（圖／許允樂IG@byleway）

32歲男星李玉璽今（17）日和38歲的女友許允樂甜蜜公布婚訊，升格成新手夫妻。李玉璽外型帥氣，在演藝圈緋聞一直頗多，過去曾交往過網路節目《木曜4超玩》的主持班底溫妮，分手8個月後，又與外型神似田馥甄（Hebe）的圈外人女友交往，當時還被拍到在街頭擁吻的照片，李玉璽因此大方認愛，情路一直以來都走坦蕩路線。李玉璽2018年3月被拍到帶著溫妮和爸媽一起吃火鍋，兩人的戀情因此曝光；溫妮大李玉璽4歲，雖然是姐弟戀，但身高155公分的溫妮站在身高182公分的李玉璽身邊，畫面看起來cp感十足。可惜兩人最終僅交往1年左右就分手，原因是因工作關係聚少離多，感情難以維繫。分手溫妮8個月後，李玉璽2020年則被週刊拍到和一名外型神似Hebe的女子在街頭牽手約會，情到濃時，兩人還不顧旁人的眼光，在巷弄裡甜蜜擁吻。李玉璽隨後也大方認愛，感情看似很熱烈，但他2022年在發片記者會上卻突然證實，與小Hebe早在2021年底就分手，等於兩人也只交往1年左右。兩段戀情都相當短命，後來又遇上疫情爆發，李玉璽宅在家的過程中陷入了情緒低潮，於是還特地去接受心理諮商。李玉璽後來才剪去約18公分的長髮，慢慢走出憂鬱期，狀態也變得陽光。之後李玉璽就遇上了大他6歲的許允樂，兩人在2024年因舞台劇《婚內失戀》而結緣，更因此萌生情愫，開始交往。許允樂的成熟懂事，給了李玉璽許多安全感，兩人的戀情在今年初曝光後，今日就宣布閃婚。李玉璽在IG發文，分享他情定許允樂的原因，透露許允樂比起說教，更喜歡陪著他一起進步，「」。許允樂給他的安定感，成了兩人步入婚姻的主要原因。生日：1993年3月30日身高：182公分家庭：父親李亞明專輯：《勢在必行》、《搖滾小日子》、《Mr. Lucy》、《厭倦》代表作：電影：《我的少女時代》、《有一種喜歡》電視劇：《惡作劇之吻》、台劇《神之鄉》生日：1987年4月4日身高：163公分經歷：早期擔任市議員助理，後轉戰出版與社群經營。書籍：《只是想活得漂亮》婚姻：張兆志（2017~2023）李玉璽（2025/12/17~）