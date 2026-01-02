強烈大陸冷氣團發威，低溫特報頻發，快發送保暖貼圖、注意保暖長輩圖關心親友。中央氣象署表示，新北石門最低溫9.3度，今天越晚會越冷，下周溫度再挑戰2026首波寒流！天氣冷颼颼，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理了寒流早安貼圖免費下載，並特別製作30張各種風格的寒流問候圖，用寒流長輩圖發送溫暖，寒流問候語一次看。
🟡2026寒流貼圖、最新早安貼圖：33組免費下載
天氣冷到手指難打字，一鍵發貼圖就能傳送關心。LINE推出多款免費貼圖，其中除了常見實用的早安貼圖，還有應景的注意保暖貼圖。《NOWNEWS今日新聞》整理LINE官方貼圖小舖釋出的免費貼圖，以及架上沒有的隱藏版貼圖，共計33組貼圖免費下載。
最推薦「野兔村健康小夥伴」貼圖，不只免加好友就能直接下載，「冷颼颼、手腳做好保暖」貼圖超實用。
🔎LINE免費貼圖完整33組下載！最新早安圖、注意保暖貼圖下載
🟡2026最新寒流問候圖！30張寒流長輩圖免費下載
下周挑戰寒流，《NOWNEWS今日新聞》特別製作30張「2026寒流問候圖」，全部免費下載不用錢，手機長按即可另存到相簿，電腦版按右鍵也能另存圖片，快透過圖片傳送溫暖給親友，30張寒流長輩圖一次看。（30張寒流問候圖點此下載）
📌30張「2026寒流問候圖」點此一次下載
🟡2026挑戰寒流！寒流問候語一次打包
喝杯熱茶暖暖身，早晚溫差大，記得加衣保暖
寒流來了，天氣真的很冷，記得多穿一點喔
冷到有感，出門一定要保暖，小心著涼
天冷路滑，外出記得慢慢走，平安最重要
早晚溫差大，記得多加件外套，身體要顧好
冷空氣一波接一波，記得多喝溫水、別熬夜
寒流報到，別穿太少，健康最重要
天冷容易手腳冰冷，記得保暖、活動一下
這種天氣最容易感冒，出門回家記得洗手
冷到想躲在被窩裡，也要記得按時吃飯喔
最近天氣很冷，記得關心一下家裡長輩
低溫特報中，出門前再多看一眼氣溫
冷颼颼的天氣，別忘了好好照顧自己
寒流來襲，記得把自己包暖暖的再出門
冷天最怕著涼，別淋雨、別吹風
天氣冷但心要暖，保重身體最重要
寒流冷颼颼，注意保暖哦
下周挑戰寒流，《NOWNEWS今日新聞》特別製作30張「2026寒流問候圖」，全部免費下載不用錢，手機長按即可另存到相簿，電腦版按右鍵也能另存圖片，快透過圖片傳送溫暖給親友，30張寒流長輩圖一次看。（30張寒流問候圖點此下載）
