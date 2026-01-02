我是廣告 請繼續往下閱讀

年關將近，但製造業寒冬仍然沒有過去。勞動部今（2）日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，全台共計385家、7371人實施，此次增加7家、人數增加253人，勞動部指出，此次重災區仍為製造業，佔整體9成，其中以金屬機電最嚴重，又佔整體製造業7成之多。去年12月16日公布實施家數計378家，實施人數7118人。本次家數增加7家，人數微幅增加253人；另有22家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有286名員工恢復原本工時。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，此次實施減班休息（無薪假）主要仍在製造業，計321家、6910人，超過9成，相較上一期的製造業增加了12家、增加233人，製造業中主要仍以金屬機電工業製造業最多，佔整體製造業7成，計259家、5140人。從區域分布分析，台中市實施人數達2847人，位居全台灣首位，其次為台南市1038人，桃園市、彰化縣與新北市也分別有642人、635人及586人，顯示製造業重鎮受到的衝擊較為集中 。黃琦雅強調，此次減班休息的規模，9成企業都屬於50人以下，大部分企業實施減班休息每月4日以下，大概佔了4成。另外，受到美國關稅影響廠商，受關稅影響有309家、6409人，與上一期數據差距不大。勞動部說明，目前通報減班休息的勞工，有73.2%的企業（282家）為適用僱用安定措施的產業，有接近八成（5,619人）員工可以申請薪資差額補貼。若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。