紅遍亞洲的韓國料理節目《黑白大廚》第2季上月16日在Netflix正式開播，目前已經更新到第10集，進行至7強淘汰賽，節目組卻疑似出現剪輯疏失，不小心爆雷後續比賽結果。因為黑湯匙參賽者「料理怪物」已經別上印有自己本名的正式名牌，代表他在最新一集的一對一PK賽中贏過白湯匙廚師，剪輯的疏失導致未公開的評審答案被爆雷，讓眼尖觀眾抓包BUG後一陣錯愕。
－－－－－－－－－－－－－－以下有雷，慎入！－－－－－－－－－－－－－－
7強晉級結果不小心爆雷？料理怪物疑打贏孫鍾元
《黑白大廚2》第8-10集在上個月30日一次公開，目前進行至7強淘汰賽，已經有6人順利晉級，只剩下最後1個名額，將從最後一組PK名單中誕生。而這組PK名單正是「白湯匙」型男主廚孫鍾元對上「黑湯匙」粗獷派廚師料理怪物；兩人在前一場比賽中本來是合作夥伴，如今卻變成敵人，強強聯手演變至強強對決，因此PK結果讓人格外期待。
料理怪物本名被公開 疑晉級才換上正式名牌
但第10集結尾時，製作團隊並沒有播出晉級答案，給觀眾留下懸念。不過有眼尖觀眾發現，料理怪物的後台採訪畫面已經被別上了印有名字「李河成」（音譯，이하성）的正式名牌，這代表他有成功晉級；因為按照節目組的遊戲規則，黑湯匙若未晉級最後決賽，無法被公開本名，只能用代號進行PK。
剪輯師累昏了？細節出包慘被抓到：低級錯誤
而料理怪物本名李河成被公開，這就意謂著他擊敗了孫鍾元，成功繼續參與比賽。這個爆雷結果疑似是剪輯失敗所導致，不少觀眾看到後都忍不住開酸製作組，「這不就代表料理怪物打敗孫鍾元了嗎」、「怎麼會犯這種錯誤」、「到底是不是故意的」、「後製跟剪輯師感覺已經昏頭了，這種細節都沒注意」。
料理怪物來頭不小！曾在米其林3星餐廳工作
不過也有觀眾認為這種錯誤無傷大雅，畢竟比賽到最後終有淘汰，只有冠軍才是最大懸念。而根據《黑白大廚2》節目介紹，料理怪物李河成畢業於「美國廚藝學校」（CIA），曾在美國、丹麥的米其林3星餐廳任職過，對於自己的廚藝相當有自信，因此才幫自己取了「料理怪物」的代號，在受訪時他也多次強調自己絕對會拿第1名，是個對料理抱有極大熱忱的人。
孫鍾元疑遭淘汰 帥氣外型超吸睛
至於型男主廚孫鍾元在韓國本身也是知名度極高的廚師，本來是理科生的他，半路出家開始學煮菜，靠著不懈努力成功當上首爾米其林1星餐廳L’Amant Secret與Eatanic Garden的行政總廚。帥氣的外型更讓他備受綜藝節目青睞，在韓國元祖籍料理節目《拜託了冰箱》中也有亮眼表現，IG累積37萬粉絲追蹤。
《黑白大廚2》冠軍賽下周出爐！7強名單一次看
而《黑白大廚2》第11-13集（完結篇）將在1月6日播出，究竟誰能拿下冠軍，觀眾都很期待。目前7強晉級名單包含白湯匙善財法師、鄭鎬泳、朴孝男、林盛根、侯德竹，以及黑湯匙「釀酒的尹酒母」（本名還未公開）、料理怪物（不小心被公開的廚師李河成）。
影片來源：Netflix Taiwan YouTube
