隨著村上宗隆、今井達也先後與芝加哥白襪、休士頓太空人簽下合約，讀賣巨人當家主砲岡本和真情歸何處也受到矚目，日媒「日刊體育」稍早就撰文，表達今年日本職棒球星合約上似乎不受到青睞的事實，對岡本和真的合約感到擔憂，並提到匹茲堡海盜、洛杉磯天使和聖地牙哥教士3支最有可能簽下岡本和真的球隊，其中有2支可能會就此縮手。村上宗隆今年帶著日職最強重砲名號勇闖大聯盟，最終卻僅和白襪簽下2年3400萬美元合約，今井達也今日則被太空人以3年最高6300萬拿走，兩人年薪都不到2000萬美元，且合約都屬於短約性質，被認為與當初期待簽下的肥約有不小落差。如今日本3大球星還未確定合約的，只剩下岡本和真，儘管最新進度是海盜、天使與教士都對其展現興趣，但《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）就明言：「天使隊可能不會全力以赴地爭取岡本和真。」，而MLB官網則表達，「自從岡本宣布透過入札挑戰大聯盟以來，雙方一直在進行談判，也進行過多次線上面試。」儘管岡本和真可能因為今年市場價格，最終也改尋求短約，但美國媒體《Southside Showdown》日前也曾報導，有複數支大聯盟球隊，認為岡本和真的綜合打擊實力，可能高過於村上宗隆。29歲的岡本和真生涯6度入選日職明星賽、3屆全壘打王，從2018年到2023年，他連續6年單季擊出至少30支以上全壘打，本季則因為肘部傷勢，整季僅打了69場比賽，但仍有15轟貢獻。