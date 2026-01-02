我是廣告 請繼續往下閱讀

來自台南的福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案，引發爭議，藍營也接連爆料，不少小資本額公司，竟都可以承攬國防部標案。律師林智群說，天后張惠妹的公司資本額20萬，也可以承接3500萬標案，在台東舉辦跨年晚會。藍反酸，完全不當的類比。林智群說，資本額很重要嗎？台東跨年晚會是限制性招標，得標廠商資本額20萬，拿下3500萬標案，辦得有聲有色。「人家在業界有他們的實力（可以進口8800萬顆蛋，不是實力喔？美國國務院給予特殊火藥出口許可證，不是實力喔？），你知道你這些話都在打臉自己嗎？每個行業都有你不知道的神人在角落默默的賺錢，你不認識他們，就是弊案喔？」國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今（2）日指出，烈性炸藥含有致癌物質，且涉及高度國安風險，若將軍用烈性炸藥與演唱會相提並論，屬於完全失當且不合理的比喻。他強調，國軍使用烈性炸藥是為了保衛國家，但承包商卻是室內裝潢公司，對國人而言資格明顯不符，相關說法只是混淆視聽。藍委牛煦庭則諷刺表示，現在不僅裝潢公司能買炸藥，甚至還想辦演唱會。他質疑，裝潢公司「掛羊頭賣狗肉」進口軍火，與專業展演公司承辦演唱會完全無法類比。張惠妹演唱會是展演公司憑實績取得標案，但賣茶葉、做裝潢卻跨足軍火，性質截然不同，硬要類比只會讓人質疑是否想藉此洗白。藍委洪孟楷也指出，張惠妹演唱會成功為台東帶來人潮，甚至創下跨年新紀錄，但若藉此合理化裝潢公司採購軍火，邏輯明顯錯誤。他強調，軍備是第一線官兵使用的裝備，不能容許任何錯誤與瑕疵，絕非演唱會唱錯一句還能重來。