LINE「封鎖」功能被網友抱怨隱藏隱私漏洞！有網友在社群平台 Dcard 發文怒訴，已經封鎖某位同事，沒想到卻發現對方竟然還能看到她更新的大頭貼，甚至將照片截圖設為手機桌布，讓她崩潰大喊：「真的被噁心到全身雞皮疙瘩！」貼文一出就有內行網友教自保絕招，同時《NOWNEWS》整理LINE官方關於「封鎖、刪除、隱藏」等差別。
有女網友在Dcard上怒噴「line封鎖功能超級爛！」，文中提到，因為工作加了一名男同事的LINE，但對方上班時常開黃腔，讓她感到非常不舒服，離職後她便立刻將其封鎖。原本以為從此斷絕聯繫，沒想到竟聽聞該名男子的手機封面，竟然就是用她的LINE大頭貼。原PO崩潰：「我真的被噁心到全身雞皮疙瘩。」
內行網友揭「Voom」也要封鎖
有內行網友點出關鍵漏洞，指出很多人只封鎖了聊天室，卻忘記「LINE VOOM」。網友建議：「要連 Voom 都封鎖喔！」建議進入VOOM的追蹤名單，確認是否還有對方帳號，若有則需再次執行封鎖，避免動態外洩。
過來人曝恐怖經歷
貼文曝光後，許多網友心有戚戚焉。有網友表示：「我也遇過一個噁男封鎖後把我頭貼拿去當桌布！真的氣炸完全沒用的封鎖機制」，有人因為有相同經歷，因此不在社群上放本人照片，怕被盜去做詐騙，或是被拿來做奇怪的事情；也有人指出 LINE 的機制確實如此，即便封鎖後再刪除好友，「對方還是能看見後續更新的名字、頭貼」。
確實LINE在「封鎖、刪除、隱藏」的機制上很容易讓人混淆，以為刪除就沒事，但其實只是刪除聊天室，對方再傳訊過來還是會看得到，想要對方徹底消失在你的LINE上，按下「隱藏」不夠，需要「封鎖」再「刪除」才給力。
LINE 「隱藏、封鎖、刪除」好友差別
隱藏好友：不會影響互動，僅隱藏對方動態或聊天通知不想完全封鎖，但不希望經常看到該好友的資訊，隱藏之後依舊可以好友列表中看到對方的名字，同時只要對方傳訊息給你，依舊會接受到。
路徑：進入好友列表>長按好友名稱>隱藏
封鎖好友：較能完全切斷與好友互動封鎖好友才能完全阻止該好友與你互動，只要封鎖對方無法再發訊息或查看你的動態，你也無法看到對方的任何動態更新。
路徑：進入好友列表>長按好友名稱>封鎖。
刪除好友：無法阻止對方聯繫，對方仍可發訊息
刪除好友功能可以將對方從好友列表中移除，雖然好友清單內看不到對方，但對方的好友列表中還是有你，因此對方依舊可以向你傳送訊息。
路徑：進入好友列表>長按好友名稱，選擇刪除。
封鎖＋刪除群組依舊檔不住發言
雖然封鎖可以阻止對方和你互動，但如果對方有跟你相同的群組，已經被「封鎖＋刪除」的好友還是可以在該群組發言，你也依舊會看到對方傳送過來的訊息，目前還無法跟社群功能一樣能阻擋特定對象的發言有點可惜。
封鎖名單內「刪除」最佳解法
此外，一樣是刪除，在不同地方刪除也有不同，在主頁的好友內長按才能刪除好友，在聊天室長按出現的刪除，只會刪除聊天室內容，並沒有解除好友的功能。簡單來說，現階段不想要再看到對方，LINE先「封鎖」再一口氣「刪除」可能是最佳解法。
路徑：設定>好友>封鎖名單>點選好友後批次按下「刪除」即可。
資料來源：LINE、 Dcard
資料來源：LINE、 Dcard