由威剛科技、中華職棒出品的世界12強棒球賽紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，單日全台票房合計衝破862萬，總票房累計978萬，一舉創下台灣影史紀錄片首日票房新高、元旦新片全台票房冠軍兩項紀錄，中職會長蔡其昌也自曝已經5刷，「還是很感動！」《冠軍之路》昨天元旦上映，首日戲院滿座率超過9成，昨日早上在大巨蛋秀泰影城舉辦「元旦應援場」，放映過程中，觀眾隨著應援聲揮舞加油棒，跟著節奏齊聲高喊：「再來一個好球，三振他！」讓戲院瞬間化身球場看台，熱血程度破表。導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢昨（1）日兵分南北兩地戲院，與影迷相見歡，中華職棒聯盟會長蔡其昌與中職球星曾頌恩更到台中戲院參與映後活動。已經5刷的蔡其昌用「不看可惜」力推紀錄片，他表示是一部非常勵志的紀錄片，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員。蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴台灣隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他再看以紀錄此賽事為主的《冠軍之路》仍感動不已。他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服。」更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍。他最後也提醒，觀看《冠軍之路》除了熱血之外，過程中也會哭笑交替，「心情請自我調適。」