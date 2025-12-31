我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊於世界棒球12強賽逆襲奪冠，寫下台灣棒球新頁，一路奮鬥故事也被拍成紀錄片《冠軍之路》，將於明天元旦正式首映。中華隊總教練曾豪駒今（31）日出席安永鱸魚精《全民補養集氣行動》啟動記者會，透露昨天有搶先看完《冠軍之路》，被問及是否有哭時，曾豪駒笑說，「有哭也不能講，但感動一定是有的。」《冠軍之路》紀錄中華隊從組隊到奪冠的整趟旅程，其中更收錄許多未公開的彩蛋與細節，感人畫面不少，曾豪駒作為當事者，透過剪輯回顧那段時間，直言還是很感動，「雖然已事隔1年，奪冠已經是過去一段歷史，但更希望透過這部紀錄片，帶給大家正向力量，起到激勵大家的作用。」當被問到觀影過程中，印象最深刻的記憶時，曾豪駒想了一下，隨後笑說，「我說了不就暴雷了，大家進場看就知道了。」曾豪駒認為，這部紀錄片除了帶大家重溫棒球帶來的感動，更期許這部紀錄片不只是紀錄片，「而是帶給觀眾正向力量、激勵大家，也是台灣最渴望的情境。相信每個人看完的感覺，應該都不一樣。」