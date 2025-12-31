我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿隊今（31）日正式宣布，與陣中靈魂人物、隊長林立達成共識，簽下為期8年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億的複數年合約。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿總教練曾豪駒分享他眼中的林立，認為他對自己高標準的特質，養成良好的球隊文化。（圖／安永鮮物提供）

樂天桃猿今（31）日宣布與隊長林立簽下為期8年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億的複數年合約，新任總教練曾豪駒稍早出席安永鱸魚精《全民補養集氣行動》啟動記者會，分享他眼中的林立，觀察到他總是對自己高要求、高標準的特質，才帶動樂天桃猿良好的球隊文化，自2017年季中披上桃猿隊戰袍至今，林立已在球隊效力9個球季，不僅打擊成績始終維持聯盟頂尖，更成為隊史最重要球員之一，曾豪駒談到林立滿是讚賞，直言他就是球隊最好的領導者，「對我們球隊來說，他就是一個凝聚力的存在，當然也還有小胖。其實大家都是彼此互相扶持，然後一直前進，才會形成我們的球隊文化。」談到近1年來中職陸續產出許多大約，如今林立也拿到8年1.8億鉅約，曾豪駒認為這對環境而言無疑是好事，「也證明說台灣整個棒球環境越來越進步，讓想要進職棒的年輕選手，或是原本目標旅外的球員，也看到說其實中職也有辦法給予優渥的薪水。」曾豪駒認為，未來年輕一輩從中華職棒先出發，再去挑戰旅外，其實也未必是壞事，「只要你有目標，持續去努力去達成的時候，你到最後還是可以去旅外。」曾豪駒樂見中職環境越來越好，也認為這些簽下大約的球員，為整個台灣棒球樹立一個模範，「球員會知道，先把自己能力提升起來，未來再去挑戰自己，或是爭取更好的待遇，在中職都是有辦法完成的。」出生日期： 1996年01月01日（29歲）綽 號： 威力、凌厲、林立立身高體重： 180公分、82公斤投打習慣： 右投右打守備位置： 二壘手、三壘手、外野手出生地點： 中華民國臺灣省桃園縣（現桃園市）最高學歷： 國立臺灣體育運動大學職棒選秀： 2017年中華職棒季中選秀會樂天桃猿隊（前身Lamigo桃猿）第2指名目前效力： 中華職棒樂天桃猿現有合約：8年1.8億（包含激勵獎金）