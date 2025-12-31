我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今年挾帶年度戰績第一氣勢，卻無緣完成衛冕，休賽季陣容諸多調整，今（31）日公布不續約與簽回名單，簽回5人中包含昔日「代打之王」蘇緯達。中信兄弟內野高度競爭，為何簽回35歲的蘇緯達？本月剛年滿35歲的蘇緯達，巔峰時期曾是長駐一軍球星，2020年單季出賽93場繳出打擊率2成93、14轟與55分打點，尤其代打表現出色，曾被譽為黃衫軍當家「代打之王」，但近年隨著年歲漸長，出賽空間受到擠壓，本季一軍出賽僅剩2場、共5打數，創下生涯新低。儘管蘇緯達看似已不在中信兄弟未來藍圖，但最終球團仍將他簽回﹑反而是年齡相近的老牌捕手黃鈞聲、僅31歲昔日王牌吳哲源遭釋出，球團這個決定，從蘇緯達近年二軍成績能看出一些端倪。蘇緯達本季於二軍仍有55場出賽，貢獻3轟、27分打點，打擊率2成52，雖然長打能力隨年齡有下滑趨勢，但一軍生涯保送率7.61%的他，近兩年成長出更強大的選球眼，本季靠著18.7%保送率，55場就選到33次保送，上壘率高達3成98，連帶讓他的OPS+仍有120，遠高於聯盟平均的水準。中信兄弟一軍近年來一壘都由主砲許基宏佔據，新球季蘇緯達高機率仍得從二軍奮鬥，視情況上來扮演救火隊，此外，中信兄弟今年長打火力相比去年衰退，簽回蘇緯達，也讓球隊多出一位具備長打砲管與豐富實績的選項。此外，蘇緯達已效力黃衫軍超過10年，熟悉球隊運作體系，未來更有可能轉任教練職，持續留在二軍農場，幫助新生代小象們成長。出生日期：1990年11月10日（35歲）身高體重：185公分、99公斤出生地點：台灣台東縣最高學歷：台灣體育大學投打習慣：右投左打守備位置：一壘選秀順位：2015年中職選秀第5輪（中信兄弟）效力球隊：中信兄弟（2015-）生涯成績：420場出賽、1130打席、打擊率2成54、40轟、170分打點、上壘率3成30、長打率4成27本季二軍成績：出賽55場、打擊率2成52、3轟、27分打點、上壘率3成98投手－吳哲源、楊志龍、黃弘毅野手－黃鈞聲投手－徐基麟、朱宏樺、林展樟捕手－胡孟智野手－蘇緯達