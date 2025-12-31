我是廣告 請繼續往下閱讀

球員 年齡 所屬球隊 合約 特殊紀錄 陳子豪 29歲 味全龍 10年1.3億（月薪約108萬） 史上第一位億元男 江坤宇 25歲 中信兄弟 10年1.4億（月薪約116萬） 史上最年輕億元男 陳傑憲 31歲 統一獅 10年2億（月薪約166萬） 史上最高合約總額 林立 30歲 樂天桃猿 8年1.8億（月薪約187萬） 史上最高月均薪





▲林佳緯年僅20歲就站穩統一獅先發外野，本季打出OPS+114成績，若能持續成長，未來無可限量。（圖／統一獅提供）

隨著中職現役最強右打林立8年1.8億合約情定樂天桃猿，中職2025年球季開打至今，已經產出多達4位「億元男」，效率相當驚人，但論現階段中職薪資結構與市場規模，要達成億級合約門檻其實相當高，包含成績、健康、人氣以及年齡，幾乎一項不可少，中職現役有4位億元男，分別是陳子豪、江坤宇、陳傑憲與林立，平均年齡28歲，在中職現今規定下，球員要取得FA自由球員資格，幾乎都落在30歲上下，因此逐年繳出穩定成績，成為爭取億級合約最基本要素。以陳傑憲為例，10年生涯有8季單季出賽達100場、7季至少100安，4031打席樣本內，打擊率高達3成37，堪稱現役最強打擊機器，江坤宇2020年站穩一軍，近6季有5季單季出賽破百場，最少的2024年也有94場出賽。陳傑憲最終簽下2億大約、江坤宇則在24歲之齡，就讓中信兄弟甘願端出10年1.4億合約提前留人，除了人氣加持外，證明自身能長留一軍穩定貢獻，絕對才是主要原因。另一方面，現役4位億元男皆分屬不同球隊，長約綁定下，現時中職市場的收益支出占比，能否讓單一球隊容納得下第2位億元男，也成為另一項難題。在此前提下，現役球員中未來最有望挑戰「億元男」身分的有3位球員，現年28歲的陳晨威，7季中有5季出賽破百場，除打擊外，也具備人氣與外野中線防守價值，但他2025年初剛與樂天桃猿簽下為期3年、總額2505萬新台幣的複數年合約，最快也要等到2027年球季結束後，才能取得FA自由球員資格，屆時他正好是30歲。論新生代的佼佼者，則是統一獅林佳緯與中信兄弟宋晟睿，前者僅用1季時間就成為統一獅外野不動主力，本季出賽110場，打出OPS+114成績，年僅20歲是最大優勢。宋晟睿則歷經4年養成，本季以23歲之齡破繭而出，單季完成12轟、17盜壘，成為中職少見腿砲。兩人未來只要持續打出穩定成績，確實有望叩關「億元男」成就，然一切仍得等待時間證明，就是最大未知數。