中職薪資結構在2025年末徹底洗牌。樂天桃猿以年薪8年1.8億的合約續留林立，他成為中華職棒史上第4位億元男。目前中職年薪前5強中，僅存張育成與江少慶兩位旅外大將，其餘皆由本土培養的看板球星佔據。林立新約的月薪（約188萬）幾乎是江少慶（約113萬）的1.6倍，幾位職棒培養出來的「超級巨星」開始主導「薪時代」。
📍林立簽約新聞連結：中職／震撼彈！樂天桃猿1.8億留住林立 簽「8年長約」創隊史紀錄
林立、江坤宇強勢入榜 均薪門檻大幅拉高
林立作為樂天桃猿2025年奪冠的核心領袖，其新約展現了球團留人的最高誠意。而中信兄弟游擊手江坤宇在今年初簽下的10年逾1.4億元合約同樣具備強大競爭力。江坤宇雖目前月薪為66萬元，但合約後半段將攀升至120萬至150萬元，以平均月薪來看，已穩穩守住聯盟前5的地位。
月薪沒百萬進不了前5 王柏融、朱育賢被擠下
值得注意的是，隨著林立、陳傑憲與江坤宇等人陸續簽下總額破億、月薪突破120萬元的複數年長約，中職高薪榜單出現劇烈震盪。「大王」王柏融（月薪85萬元）以及轉戰味全龍的朱育賢（月薪85萬元），在這一波加薪潮中已被擠出榜外。這象徵中職頂尖戰力的身價已邁入新境界，現在若平均月薪未能達到100萬元門檻，已難以進入聯盟前5大高薪之列。
🟡2025年中職薪水排行榜TOP 5（更新版）
1.張育成（富邦悍將）： 年薪2640萬（月薪220萬）。
2.林立（樂天桃猿）： 若加上激勵獎金，平均年薪2250萬（月薪約188萬）。
3.陳傑憲（統一獅）：1.68億元保障薪資（平均月薪140萬）和3200萬元的激勵獎金。
4.江坤宇（中信兄弟）： 10年、總值超過1.4億元的合約協議，寫下中華職棒史上最大張合約紀錄
5.江少慶（富邦悍將）： 年薪約1360萬（月薪約113.3萬）。 註：陳子豪（年薪1200萬/月薪100萬）與林子偉、王維中等人，目前皆以微小差距排在第6至第8名。
📍林立個人小檔案
姓名： 林立
綽號別稱： 威力、凌厲、林立立
出生日期： 1996年01月01日（29歲）
身高體重： 180公分、82公斤
投打習慣： 右投右打
守備位置： 二壘手、三壘手、外野手
出生地點： 中華民國臺灣省桃園縣（現桃園市）
最高學歷： 國立臺灣體育運動大學
職棒選秀： 2017年中華職棒季中選秀會樂天桃猿隊（前身Lamigo桃猿）第2指名
目前效力： 中華職棒樂天桃猿隊
背號： 39號
