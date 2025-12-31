我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇緯達曾是中信兄弟倚重的代打重砲，巔峰時期單季有14轟貢獻，今年儘管年滿35歲，二軍仍維持穩定成績，如今2026年確定被中信兄弟簽回，延續職棒生涯。（圖／取自蘇緯達官方網站）

中信兄弟今年再度以全年度第一成績挑戰衛冕，最終卻在台灣大賽鎩羽而歸，球團從教練團、球員陣容方面著手優化，除昨宣布延攬2位日本籍打擊教練後藤駿太、西田明央之外，今日則公布不續約球員與教練名單，中信兄弟球團稍早宣布，由於2025年賽季以年度第一名之姿挺進中華職棒36年總冠軍賽，最終未能奪冠，球隊持續追求進步、精益求精的核心精神始終不變，展望未來，兄弟球團於休賽季期間，針對選手發展與教練團任務進行適度調整。基於球隊長期發展與整體戰力規劃考量，中信兄弟將進行部分陣容調整。在林書逸與馬鋼因生涯規劃離隊後，中信兄弟今（31）日也正式宣布，合約期滿後不再續約之名單，包含昔日王牌吳哲源、楊志龍、黃弘毅與老牌捕手黃鈞聲，皆在名單中，4人確定離開黃衫軍。球團也誠摯感謝上述選手與教練長期以來對中信兄弟的投入與付出，並祝福未來發展一切順遂。同時，中信兄弟持續深耕「農場養成」體系，已確定將60人保留名單外之徐基麟、胡孟智、朱宏樺、林展樟及蘇緯達簽回，進一步厚植農場深度，提升團隊整體競爭力。另方面，彭識穎將轉任二軍教練職務，相關教練團人事定位待一切確定後一併公告。中信兄弟將持續以長遠視角規劃球隊未來，穩健推動戰力養成，朝2026年賽季邁進。投手－吳哲源、楊志龍、黃弘毅野手－黃鈞聲教練－丹尼爾（Daniel Catalan）、莎菈（Sarah Edwards）、葛瑞特（Mark Grater）、威爾森（Tack Wilson）、陳品翰投手－徐基麟、朱宏樺、林展樟捕手－胡孟智野手－蘇緯達出生日期：1994年8月12日（31歲）身高體重：175公分、78公斤出生地點：台灣台中縣（現台中市）最高學歷：高苑科技大學選秀順位：2016年中職選秀第10輪（中信兄弟）效力球隊：中信兄弟（2016-2025）中職成績：123場出賽、22先發、250.1局、18勝6敗，防禦率3.81、每局被上壘率1.28