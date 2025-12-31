中信兄弟球團今（31）日公布不續約球員名單，其中最令球迷震驚的，莫過於曾被譽為「王建民伸卡球傳人」的昔日明星右投吳哲源確定離隊。現年僅31歲的吳哲源，從選秀會最後一名被指名的「吊車尾」球員，一路成長為年度最佳進步獎得主與單季10勝王牌，其職業生涯的起伏如同一部高潮迭起的勵志電影。
從選秀邊緣人到本土新王牌：第10輪的逆襲
吳哲源的職棒之路起步極其艱辛。大學時期原為內野手的他，因深感打擊實力難以生存，在大學最後一年才轉練投手。2016年季中選秀，他直到第十指名才被中信兄弟選中，是該屆選秀會最後一位獲得指名的選手。當時他以僅30萬元的簽約金、5.5萬元的月薪擠進職棒窄門，被外界視為「陪榜」的板凳球員。
然而，他不輕言放棄，展現強大的生存本能。2022年成為他生涯最輝煌的「巔峰年」，吳哲源轉任先發後一鳴驚人，寫下震驚聯盟的本土投手11連勝紀錄，並以單季11勝1敗、防禦率2.85的頂尖數據，一舉奪下年度最佳進步獎與投手金手套獎。
王建民親傳伸卡球 成招牌球種
吳哲源能從默默無聞到站穩一軍，二軍投手教練王建民與艾迪頓的鼓勵至關重要。吳哲源曾特別向王建民請教招牌的「伸卡球」投法，並成功將其納入武器庫，讓打者頻頻擊出不擅長的滾地球。王建民也曾公開稱讚吳哲源的身手：「能讓打者打不好，就是好的球種。」隨著他在經典賽大放異彩，外界也對他們師徒的故事大書特書。
面對從業餘時期的名不見經傳，到職棒初期的低薪壓力，吳哲源曾感性表示：「放棄有想過，負面情緒也有，但要想辦法生存下去，畢竟我們是職業選手。」這份堅持讓他從月薪5.5萬一路漲至2025年的20萬元月薪。
▲2023年WBC經典賽，吳哲源曾代表中華隊投手，繳出單場4.1局，僅被擊出1安打、4次三振，無失分的表現。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
傷病成致命傷 31歲遺憾告別中信兄弟
的是，英雄最怕病來磨。吳哲源在2023年球季出現右手肩膀不適及肌肉挫傷，該季僅出賽7場便因傷脫離戰線。隨後的2024年球季，他始終無法擺脫傷病陰影重返一軍。中信兄弟球團今年在台灣大賽失利後，隨即展開大幅度的陣容優化，除了延攬日籍教練團，也忍痛將昔日功勳投手吳哲源放入不續約名單。
吳哲源最後一次在中華職棒一軍出賽是在2023年，該季也只投了7場共38又1/3局，之後就飽受傷病困擾，2022年就是他的生涯年和最後巔峰。
吳哲源的職棒生涯雖然在中信兄弟畫下句點，但他從「選秀吊車尾」到「本土王牌」的勵志故事，已是中華職棒史上激勵無數後進的經典範例。
⚾吳哲源小檔案：
出生日期：1994年8月12日（31歲）
身高體重：175公分、78公斤
出生地點：台灣台中縣（現台中市）
最高學歷：高苑科技大學
選秀順位：2016年中職選秀第10輪（中信兄弟）
效力球隊：中信兄弟（2016-2025）
