中職現役最強右打林立，今（31）日與樂天桃猿簽下8年含激勵獎金1.8億元大約，月薪達140萬級，除了每年穩定繳出頂尖火力，曾豪駒眼中的林立場外無形的領導價值更顯珍貴，今年開季前，林立就透露為2位新隊友呂詠臻、劉昱言特別準備身旁位置，想多認識他們，過去也曾在陳晨威低潮時，給予暖心鼓勵，成為樂天桃猿場內外的實質領導者。2025年球季開打前，樂天桃猿在朱育賢補償人選中挑選呂詠臻入隊，加上過去待過樂天桃猿的劉昱言回歸，林立開季談到兩位新隊友時笑說，「新加入球隊，希望他們盡快融入我們，練習、比賽時我都多跟他們溝通，讓他們知道我們球隊文化是什麼，這樣他們比賽時可以輕鬆一點，而不是好像來到陌生團隊，還要多花時間適應。」林立直言，帶新隊友融入球隊，就是他的工作，至於陳晨威，今年曾有望挑戰連續安打場次時，林立就公開不吝給予鼓勵，「太多因素摻雜在一起，才有機會去創造這個紀錄，他在各方面都表現得很好，真的很不容易，希望他繼續加油。」後來陳晨威將連續安打場次停留在33場，受訪時也透露，包含時任總教練古久保健二、以及林立都私下跑來擁抱他，還跟他說辛苦了，讓陳晨威很感動，出生日期： 1996年01月01日（29歲）綽 號： 威力、凌厲、林立立身高體重： 180公分、82公斤投打習慣： 右投右打守備位置： 二壘手、三壘手、外野手出生地點： 中華民國臺灣省桃園縣（現桃園市）最高學歷： 國立臺灣體育運動大學職棒選秀： 2017年中華職棒季中選秀會樂天桃猿隊（前身Lamigo桃猿）第2指名目前效力： 中華職棒樂天桃猿現有合約：8年1.8億（包含激勵獎金）