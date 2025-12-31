我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若熙（右）新球季正式加盟日職福岡軟銀鷹隊，軟銀CBO城島健司在台灣記者會上親自為他披上18號球衣（左）。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.12.26）

2026年第6屆世界棒球經典賽明年3月即將開打，中華隊總教練曾豪駒今（31）日出席安永鱸魚精《全民補養集氣行動》啟動記者會，分享球隊徵召進度，旅日組傳來好消息。經典賽剩下3個月開打，各隊動用力量組建最強國家隊，中華隊也同樣如此。曾豪駒稍早分享到關於旅日好手徵召進度，包含北海道日本火腿鬥士的古林睿煬、孫易磊，以及日前加盟福岡軟銀鷹的徐若熙，3人都傳來好消息。「我們都有將中華隊的訓練計畫提供給球團。球團看過之後，也回應表示樂於讓古林睿煬、孫易磊或徐若熙等選手加入中華隊。」曾豪駒表示，這對中華隊來說，無疑是非常好的訊息。曾豪駒也進一步透露，目前球團皆表達願意放行的意願，後續將著手規劃訓練與備戰安排。他表示：「以目前的進度來看，預計在這兩週內就會有比較明確的消息，相關細節我們都有在協調中。」在曾豪駒的理想藍圖中，古林睿煬、孫易磊與徐若熙都可以在第一階段1月15日位於左營的集訓中，就加入中華隊，「希望如果選手尚未返回日本的話，能否先跟著中華隊一同訓練，讓彼此之間的默契提前培養。」但曾豪駒也透露，「若這個方式沒辦法配合，就會評估在年後第二階段時，讓他們回來與球隊會合，與全隊一同完成集訓，並為接下來的賽事做好準備。」