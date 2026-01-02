我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著台北市警察局長李西河、刑事局長周幼偉、警政署副署長廖美玲等人，即將於本月16日屆齡退休，警政署正著手啟動新一波的高階人事異動作業，預計將牽動7至8名縣市警察局長調整。在眾多職位中，最受外界矚目的台北市警察局局長一職，目前盛傳將由現任高雄市警察局局長林炎田接任，儘管外界討論熱烈，警政署對此僅回應「相關人事作業仍在進行中」而內政部長劉世芳在面對媒體詢問時，則以「沒有、都不是」簡短回應。根據《自由時報》報導，警政署本月16日將有多達12名三線二星以上高階警官屆齡退休，其中三線三星的重要職缺，包括警政署副署長廖美玲、台北市警察局局長李西河，以及刑事警察局局長周幼偉等人，預計將牽動7至8名縣市警察局長調整。其中，台北市警察局局長人選成為焦點，外傳現任高雄市警察局局長林炎田將接掌此一重要職務。對此，警政署僅表示，目前所有相關的人事仍作業中，未有最終定案。內政部長劉世芳今受訪被問「是否由林炎田接任？」她僅回應「沒有、都不是」，未多透露說明。中央警察大學51期畢業的林炎田，基層經驗極為紮實，早期曾擔任台北市南昌與敦化南路派出所所長，並出任大安分局警備隊長。進入刑事體系後，他先後接手中山、萬華分局刑事組組長，隨後更歷任嘉義市、台中市與桃園市警察局的刑警大隊長，及刑事警察局偵查第四大隊隊長、台北市警局萬華分局長等重要職務，其優異的表現獲得長官高度肯定。此外，林炎田在擔任高雄市警察局長3年半內，創下高雄有史以來治安最佳表現，深獲市長陳其邁的信任與倚重。根據《自由時報》指出，警界人士分析，林炎田早年深耕基層，曾擔任台北市南昌與敦化派出所所長，並歷經中山、萬華及信義等治安狀況最為複雜的熱區，分別出任刑事組長與分局長等核心要職，對於台北市整體的治安環境與交通脈動皆有極為深厚的掌握，若未來能順利接掌台北市警察局長，勢必能迅速上手，因此被視為接任該職務中具備高度適任性的人選。