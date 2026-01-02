寒流接連報到，不少民眾夜裡即使蓋了好幾層棉被仍感覺寒冷。家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」中表示，問題不一定出在體質，而是棉被蓋法錯誤。她分享源自日本的「三明治蓋被法」，透過在床墊、棉被上下各加一條薄毛毯，減少熱能流失、阻擋冷空氣入侵，讓同一條棉被保暖度明顯提升。
日本發明「棉被三明治蓋法」快學！醫生認證：一覺暖到天亮
寒流一波接一波來襲，夜間氣溫明顯下降，不少人即便蓋了兩三條棉被，仍被冷醒。家醫科醫師陳欣湄提醒，這樣的情況不一定是年紀增長或體質虛寒，很多時候只是「被子蓋錯了」，而她在冬天會採用來自日本的「三明治蓋被法」，只需調整鋪蓋順序，就能有效提升保暖效果。
🟡第一層：在床墊上鋪一條薄毛毯，避免背部直接貼著冰冷床墊，防止熱能流失。
🟡第二層：蓋上主要棉被，不論是羽絨被、石墨烯被或一般冬被，都能儲存身體散發的熱量。
🟡第三層：在棉被外再加一條薄毛毯，如同替棉被多穿一件外套，幫助鎖住熱氣、阻擋冷空氣滲入。
她形容，底層毛毯是在「保護背部」，避免熱一直被床墊帶走；最上層毛毯則是防寒屏障。許多手腳冰冷、血液循環較差的人，改用這種方式後，往往會發現同一條棉被睡起來明顯更暖。
睡覺太保暖不一定正確！恐影響睡眠品質、2類人要更注意
不過，陳欣湄也提醒，保暖並非越多越好，若半夜熱到流汗、感覺悶熱，反而容易著涼或影響睡眠品質，這時應減少層數或改用較薄的被子。此外，長輩或行動不便者也要留意棉被重量，避免過重影響翻身。
另外，日本睡眠專家平野真理也曾在節目《ZIP！》中分享，毛毯的正反面使用同樣重要。一般標籤縫在正面，該面毛質較細、觸感滑順，底面則較粗糙。不論毛毯放在被子上或下，都建議讓底面朝向被子，利用摩擦力防止滑動，才能整夜維持穩定又舒適的保暖效果。
資料來源：臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」
我是廣告 請繼續往下閱讀
寒流一波接一波來襲，夜間氣溫明顯下降，不少人即便蓋了兩三條棉被，仍被冷醒。家醫科醫師陳欣湄提醒，這樣的情況不一定是年紀增長或體質虛寒，很多時候只是「被子蓋錯了」，而她在冬天會採用來自日本的「三明治蓋被法」，只需調整鋪蓋順序，就能有效提升保暖效果。
🟡第一層：在床墊上鋪一條薄毛毯，避免背部直接貼著冰冷床墊，防止熱能流失。
🟡第二層：蓋上主要棉被，不論是羽絨被、石墨烯被或一般冬被，都能儲存身體散發的熱量。
🟡第三層：在棉被外再加一條薄毛毯，如同替棉被多穿一件外套，幫助鎖住熱氣、阻擋冷空氣滲入。
她形容，底層毛毯是在「保護背部」，避免熱一直被床墊帶走；最上層毛毯則是防寒屏障。許多手腳冰冷、血液循環較差的人，改用這種方式後，往往會發現同一條棉被睡起來明顯更暖。
不過，陳欣湄也提醒，保暖並非越多越好，若半夜熱到流汗、感覺悶熱，反而容易著涼或影響睡眠品質，這時應減少層數或改用較薄的被子。此外，長輩或行動不便者也要留意棉被重量，避免過重影響翻身。
另外，日本睡眠專家平野真理也曾在節目《ZIP！》中分享，毛毯的正反面使用同樣重要。一般標籤縫在正面，該面毛質較細、觸感滑順，底面則較粗糙。不論毛毯放在被子上或下，都建議讓底面朝向被子，利用摩擦力防止滑動，才能整夜維持穩定又舒適的保暖效果。