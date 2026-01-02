我是廣告 請繼續往下閱讀

競技數據：高雄棒球復興的基石

生命韌性：逆境中的社會教材

城市行銷的戰略佈局

隨著新年的到來，也代表著離棒球季不遠了，而在前幾天歲末年終之際，高雄市議員參選人黃敬雅及蘇致榮聯合拋出頒發「高雄市榮譽市民」予台鋼雄鷹洋砲史蒂芬·魔鷹（Steven Moya）的倡議，隨即在網路上引發熱議，有人認為這是對球員的最高肯定，也有雜音質疑是否是政治炒作的噱頭？在一片討論聲浪中，若回歸理性的城市行銷與社會學評估，頒發這張證書不僅是對於一位職棒球星的榮耀與認證，更是高雄市在建構「運動城市」品牌過程中，頗具戰略意義的一步棋。為什麼是魔鷹？這必須先從職業運動與城市認同的結構性轉型談起。高雄這座曾經以重工業、硬派勞動為基底的南方大城，在過去二十年間經歷了從文化沙漠到宜居城市的劇烈轉型，再隨著台鋼雄鷹的進駐，高雄的城市發展戰略已清晰地轉向為情感經濟與在地認同，一支屬於自己的球隊、一位能代表城市精神的英雄，更成為了凝聚市民共識的核心引擎。然而，隨著台灣職棒環境的競爭升級，單純擁有戰績已不足以建立深刻的城市連結。借鏡全球成熟的職業運動城市，從達拉斯對待諾威斯基（Dirk Nowitzki），到紐約對待基特（Derek Jeter），無不競相透過官方榮譽來固化球星與城市的紐帶，這類榮譽具有極高的排他性與象徵意義，往往能將流動的合約關係轉化為永久的家人關係。高雄目前的運動榮譽制度大多集中在績優獎章或單次賽事表揚，雖在這幾年肯定了不少在地選手，但面對魔鷹這樣的特殊案例，其侷限性已日益凸顯，因一般的獎項大多只能表彰競技數據，卻無法定義精神價值，這也限制了市府將運動資產轉化為城市軟實力的潛力。魔鷹來台後連續兩個球季奪下聯盟全壘打王，這使其成為台鋼雄鷹建軍初期的定海神針，然而「強打者」在職棒歷史上並不罕見，真正讓魔鷹具備更多獲頒榮譽市民底氣的，仍然在於那些冰冷數據背後，他面對人生重大關卡時所展現的生命韌性，以及將個人苦難轉化為社會教材的非凡情操。澄清湖棒球場見證了魔鷹最耀眼的時刻，也承載了他人生最黑暗的低谷。2025年賽季中，魔鷹遭遇喪妻之痛，這場突如其來的悲劇本足以讓任何外籍球員有正當理由終止合約、返鄉療傷，但他僅短暫告假處理後事，便選擇強忍悲痛重返戰線，當他再次站上打擊區，將悲傷化為力量把球扛出大牆的那一刻，那個繞壘的身影，深深感動了無數球迷的心。這段故事已超越了職業運動員履約的範疇，更為一種面對生命無常時拒絕屈服的具象化展示；而對於許多同樣在生活中面臨挑戰的高雄市民而言，魔鷹在逆境中挺身而出的姿態，這份堅毅的精神，對於高雄社會而言，其教育意義遠比任何一座冠軍獎盃都來得深遠且珍貴。綜觀來看，魔鷹在喪妻後選擇「為家而戰」、留在高雄完成賽季的堅毅身影，正是一個展現生命韌性的活教材，如同劃破天際飛出球場的全壘打，他的人生故事亦已超越了球場競技，成為一種能激勵無數高雄市民面對生活逆境的社會正能量。再來談榮譽市民的法規適用性，根據現行《高雄市政府榮譽市民證頒發作業要點》，魔鷹完全符合行銷城市與特殊事蹟的定義，若高雄能將榮譽市民的頒發視為一種高階策略，魔鷹案將是絕佳的示範。筆者認為，將外籍球員納入市民範疇，具有許多無可比擬的優勢。首先是國際能見度的擴散，魔鷹作為前大聯盟與日職球星，其獲得榮譽市民的消息勢必透過國際體育媒體傳播，將「Kaohsiung」這個品牌推向加勒比海與北美的棒球社群，這是花費數千萬觀光廣告預算也難以達到的效果。其次，這是對「新高雄人」定義的再擴充。試想若市府能在大巨蛋或澄清湖球場舉辦高規格頒贈儀式，由市長親自為魔鷹披上榮譽彩帶，這將是高雄展現多元包容的一種國際宣示。此外，這也能帶動周邊的情感經濟，參考國外案例，榮譽市民身分往往能衍生出專屬紀念商品、城市觀光大使的聘任，甚至未來的公益合作，魔鷹形象正直、熱心公益，市府若能聘請其擔任各項公共政策推展大使或觀光代言人，將可透過其影響力深入校園與基層，完美形成「運動+教育」的雙引擎。至於部分輿論擔憂的浮濫頒發問題，筆者認為這正是確立審查標準的良機，魔鷹案之所以特殊，在於他同時滿足了「頂級競技成就」、「深刻在地連結」與「感人生命故事」三個稀缺條件，也為榮譽市民標準樹立標竿。綜上所述，透過魔鷹這個案例，為高雄提供了一個千載難逢的機會，將運動激情、社會教育與城市行銷完美結合，並藉由官方認證深化市民的集體記憶，可有效凝聚人心，實現市府、球團與市民的三贏。長久以來，台灣對外籍人士（無論是藍領或白領）往往存有功能性的視角，意謂「我們需要你的勞動力或技術，但未必將你視為社會的一份子」。在近年台灣積極推動就業金卡與延攬外籍專業人才的當下，魔鷹案正可以作為一個典範轉移，這也對未來高雄所希望吸引的國際工程師、數位遊牧民族而言，是最佳的宜居廣告，它將證明了這座城市的包容性，更足以讓所有異鄉人找到歸屬感，樂觀期待高雄市府後續的回應以及作為。而這張榮譽市民證，不僅將扭轉過去洋將即過客的契約疆界，更補足了高雄邁向國際運動城市的最後一塊拼圖，讓高雄真正具備與國際一線城市並駕齊驅的文化胸襟。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com