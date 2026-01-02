我是廣告 請繼續往下閱讀

12月汽車銷售打破2025年紀錄！年度總冠軍Toyota依舊沒讓位

12月單月掛牌數來到4萬7303輛，不僅是2025年首度單月突破4萬大關，相比11月有29.7%的成長

▲台灣汽車12月銷售成績出爐，單月掛牌數衝到4萬7303輛，打破2025最高紀錄，同時也是當年度第一個破4萬輛的月份。（圖/記者張嘉哲攝）

至於年度總冠軍汽車品牌依舊是Toyota（12萬4907輛）、第二名為Lexus（28628輛）、第三名則是中華汽車CMC（23997輛）。

12月十大熱銷車款出爐！「Toyota罕見被擊敗」：冠軍超大黑馬

單月特斯拉的Model Y竟然賣出5124輛，打敗Toyota Corolla Cross的4804輛，成為超大黑馬奪下總市場熱銷車款冠軍

▲Tesla煥新版Model Y在5月引進台灣，12月銷售成績爆發，竟然打敗國產神車Toyota Corolla Cross奪下總市場銷售冠軍。（圖/特斯拉官網）

特斯拉Model Y等兩個月能量爆發！一台190萬賣到嚇嚇叫

也因為12月的銷量成績，特斯拉也確定以年度賣出1萬5690輛的成績，榮登台灣2025年汽車市場品牌第8名

▲特斯拉Model Y一台官網售價要190萬，下半年依舊賣到嚇嚇叫，也讓特斯拉一口氣衝上2025台灣汽車市場第八名品牌的殊榮。（圖/特斯拉官網）

