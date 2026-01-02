今年汽車市場真的是跌到谷底之後又反彈，12月單月總掛牌數衝到非常驚人的4萬7303輛，其中更讓人意外的是，特斯拉（Tesla）電動汽車真的正式崛起，單月竟然交車5547台成功登上進口車王牌寶座以外，在熱銷車款前10名，Model Y竟然打敗國產神車Toyota Corolla Cross奪下冠軍，實在是罕見看到Toyota被超車！
12月汽車銷售打破2025年紀錄！年度總冠軍Toyota依舊沒讓位
根據《U-Car》報導，2025年的汽車市場真的是跌宕起伏，第二季受到美國關稅影響跌到谷底，第三季回穩、第四季直線上升，12月單月掛牌數來到4萬7303輛，不僅是2025年首度單月突破4萬大關，相比11月有29.7%的成長，對比去年同期也有14.5%的成長，報復性買車的氛圍都感受到了！
這關鍵的12月銷售成績，讓2025年汽車市場總累計數量達到41萬4436輛，跟去年同期相比的話，衰退幅度落在10%內的9.5％。至於年度總冠軍汽車品牌依舊是Toyota（12萬4907輛）、第二名為Lexus（28628輛）、第三名則是中華汽車CMC（23997輛）。
12月十大熱銷車款出爐！「Toyota罕見被擊敗」：冠軍超大黑馬
然而12月除了打破2025年單月掛牌數紀錄之外，最大的亮點莫過於特斯拉車子到港後大量交車，不僅成功摘下進口車市場品牌冠軍，單月特斯拉的Model Y竟然賣出5124輛，打敗Toyota Corolla Cross的4804輛，成為超大黑馬奪下總市場熱銷車款冠軍，一輛要價190萬元的進口車，竟然能打敗全民國產神車，有錢人砸錢真的是完全不手軟，也讓Toyota Corolla Cross在2025年全月份銷售冠軍紀錄無法達成。
至於第三名至第十名的車款，依序為「Toyota RAV4（2353輛）」、「Honda HR-V（1645輛）」、「Toyota Town Ace（1504輛）」、「Toyota Yaris Cross（1303輛）」、「CMC J Space（1221輛）」、「Mazda CX-5（1203輛）」、「Honda CR-V（1134輛）」、「Toyota Corolla Altis（1104輛）」。
特斯拉Model Y等兩個月能量爆發！一台190萬賣到嚇嚇叫
事實上，特斯拉10月以及11月因為車輛到港問題，暫時就退出銷售排行競爭的行列，沒想到12月一回歸就這麼猛烈，直接摘下多項冠軍，也因為12月的銷量成績，特斯拉也確定以年度賣出1萬5690輛的成績，榮登台灣2025年汽車市場品牌第8名，打敗台灣馬自達以及中華汽車Mitsubishi，如果年底沒有空窗2個月，也許還有機會問鼎南陽實業Hyundai以及BMW。
根據特斯拉官網介紹，現在最熱銷的這台Model Y一共有RWD後輪驅動與Long Range全輪驅動兩款車型，前者起售價189.99萬，後者起售價229.99萬，實在很難想像一台要價190萬的汽車，能夠有如此高的銷量，顯見有錢人的買車口味也正在改變，2026全新的一年，特斯拉是否能正式崛起，後續發展令人相當期待。
資料來源：《U-Car》、特斯拉官網
