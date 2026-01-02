根據外媒指出，今年iPhone 18系列將帶來多項重大升級，包括Pro型號會改用螢幕下Face ID，預計9月會推出Pro/Pro Max及首款摺疊，標準版則會延至2027年春季。《NOWNEWS》整理目前網路上流傳關於iPhone 18相關訊息，讓想換機的民眾可以先了解。
iPhone 18螢幕傳聞
iPhone 18 Pro/Pro Max螢幕大小為6.3吋與6.9吋兩種規格。將配備螢幕下Face ID，前置鏡頭移至左上角單孔，使用拼接微透玻璃提升透光率，取代現在的動態島，提供更高螢幕佔比，螢幕佔比預料會達到95%以上，但也有一派業內人士認為，18 Pro 仍會保留動態島但會縮小，預計要再一代後才會全面過渡至全螢幕設計。
iPhone 18設計變化
傳聞Pro Max機身加厚，重量可能會達240g以上，藉此提升電池與散熱空間。機背MagSafe區透明化，會有新色加入，咖啡棕、紫色、酒紅都有可能，使用鈦鋁框架。Camera Control可能會移除電容層改為純壓力感測。
iPhone 18晶片傳聞
可能會用上A20 Pro晶片，採用TSMC 2nm製程與WMCM封裝，直接整合RAM，提升Apple Intelligence效能、電池續航與散熱，晶片體積更小。 C2自研數據機支援mmWave 5G，取代高通模組。
iPhone 18相機升級
主鏡頭支援可變光圈，為4800萬畫素，可手動調整景深與進光量，模擬專業相機景深控制，提升夜拍與動態範圍。採用三星三層堆疊式感光元件取代Sony，全系列前置鏡頭升至2400萬畫素。
資料來源：《9TO5Mac》、《MacRumors》
