喜愛手搖飲的民眾別錯過！珍煮丹迎來品牌17週年，推出限時回饋活動。珍煮丹表示，1月8日至1月10日連續3天，精選黑糖珍珠鮮奶、黑糖檸檬冬瓜、煮母奶茶3款人氣飲品，會員可天天享買一送一優惠。另星巴克表示，1月2日推出好友分享日，購買兩杯大杯飲品即可買一送一，陪民眾迎接開工日。
喜愛手搖飲的粉絲快筆記！隨著2026年的到來，台灣手搖飲珍煮丹迎來品牌17周年。回顧2025年，珍煮丹推出「黑糖布蕾」，更因韓星張員瑛的一句話讓「西瓜烏龍」爆紅。為了回饋17年來一路相伴的消費者，珍煮丹精選3款人氣飲品，1月8日至1月10日推出限時買一送一活動。
珍煮丹17周年：3款經典飲品限時買一送一
珍煮丹這次的周年慶活動採取「日日驚喜」策略，只要加入珍煮丹 Ocard 會員領取優惠券，即可在全台門市享有當日指定品項買一送一。
1月8日人氣冠軍：黑糖珍珠鮮奶買1送1
活動首日由熱銷第一名的「黑糖珍珠鮮奶」打頭陣。採用匠心自炒的黑糖蜜入獨家0.85cm珍珠，搭配醇厚鮮奶，是品牌最經典的必喝選擇。
1月9日懷舊清爽：黑糖檸檬冬瓜買1送1
迎接周五的清爽首選！以手工熬煮的古早味冬瓜茶為基底，融合祖傳黑糖與酸甜檸檬原汁，這款無咖啡因的風味是許多人心中的童年回憶。
1月10日：煮母奶茶買1送1
周慶當天「煮母奶茶」親自登場！「煮母奶茶」特選烏瓦錫蘭紅茶為基底，口感滑順且帶有獨特茶香甘甜，是茶類愛好者不可錯過的特製奶茶。
星巴克買一送一好友分享日：1月2日限時登場
除了珍煮丹，星巴克也在元旦過後的開工日推出「好友分享日」來溫暖大家的心，今（2）晚8時前買大杯同品項第2杯免費，等於星巴克買一送一。
◾ 活動時間：2026月1/日 11:00-20:00。
◾優惠內容：購買兩杯大杯以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，享買一送一。
◾不適用範圍：需注意部分門市不參與活動，包含松山機場、桃園機場、高鐵沿線門市、部分休息站及熱門景點門市（如：101 典藏、日月潭、墾丁福華等）。
資料來源：珍煮丹、星巴克
