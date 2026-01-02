我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德1日發表元旦談話，譴責藍白兩黨在立法院杯葛總預算與1.25兆國防預算，還要提案彈劾他，狠嗆在野黨正事不做，浪費時間，呼籲立院趕快通過總預算。國民黨立委洪孟楷說，近年朝野對立越來越嚴重，和解不是口號，解鈴還須繫鈴人；他要賴清德尊重民意，請先依法行政！洪孟楷說，台灣是民主多元的社會，藍綠立場不同本來就不是問題，真正的關鍵只有四個字：依法行政。不論誰執政、誰在野，手握權力的人，都應該為中華民國、為2350萬人民負責，而不是把不同意見的人貼上標籤、視為雜質。他感慨，擔任立委至今，從未像這屆一樣，深刻感受到行政與立法之間幾乎失去溝通。法律三讀通過了，行政部門卻選擇不副署、不執行，甚至自行解釋法律、選擇性適用，這不是政黨競爭，而是憲政秩序的問題。洪孟楷說，《財劃法》如此，總預算如此，國防特別預算更是如此。一次要通過1.25兆，卻說不清楚細項，剩下的9000多億要買什麼、怎麼買，立法院不能問、人民不能知道，這不是把關，是空白支票。他說，依法編列、逐年審查，才是對國防與納稅人真正負責的作法。和解不是口號，解鈴還須繫鈴人。當權者如果只聽自己想聽的聲音，忽視民意代表背後所代表的人民，台灣不可能往前走。尊重民意、依法行政，是最基本的要求，也是社會和解的起點。「人民才是老闆，請先從尊重人民開始。」