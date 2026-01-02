蘋果iPhone 17系列自去年9月開賣以來，買氣依舊強強滾，根據傑昇通信彙整市調機構數據顯示，iPhone 17系列與iPhone Air上市三個月合計售出超過74萬台，整體銷量較去年同期的iPhone 16系列大幅成長26%，傑昇通信分析，銷售成長除新機持續升級外，蘋果停止支援部分舊機更新，帶動換機的動能，讓舊機用戶提前進場，同時目前價差最多有超過3千元，現在下單算是相對划算。
傑昇通信分析，iPhone 17系列銷售成長的原因，除新機在效能、續航與影像能力持續升級外，蘋果停止支援部分舊機更新、取消標準版128GB容量並調整定價等因素，降低果粉換機門檻；此外，雖然AI議題炒得沸沸揚揚，但實際帶動換機的動能更多來自於舊機軟體支援終止的硬性需求，變相推升換機急迫性，讓原本考慮中的舊機用戶提前進場。
進一步觀察新舊iPhone的價格及銷量排名，前五名熱銷機型全數由iPhone 17系列包辦，傑昇通信表示，iPhone 17系列整體銷售成績超乎預期，目前全系列通路價普遍7%左右的跌幅，加上各大通路搭配舊換新等優惠活動，實際入手價格快速下探，帶動Pro系列機型銷售成績超群，幾乎是果粉換機首選，旗艦機型占比穩定維持品牌總銷量的六成以上。
在容量選擇上，市場出現顯著的容量跨階現象。雖然iPhone 17 Pro Max256GB位居前三名，但銷量較去年同期的前代機型下滑7%，512GB容量的銷量卻暴增83%；傑昇通信指出，iPhone 17系列容量512GB以上機型的銷量較去年同期翻倍，尤其是標準版iPhone 17（512GB）的單機銷量更是成長超過四倍。
iPhone Air沒降價賣不動
至於主打「極致輕薄」的創新機型iPhone Air，市場反應則不如預期強勁。傑昇通信分析，對消費者而言，輕薄手感的誘因往往排在影像與續航力之後，且面臨性能與售價不對等的評價挑戰，目前僅靠著13%的通路降幅才勉強擠進榜單。
資料來源：蘋果、傑昇通信
