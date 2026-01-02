我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫燕姿相隔12年將再次站上香港舞台，歌迷萬分期待。（圖／Make Music提供）

▲孫燕姿《就在日落以後》巡演累計吸引超過50萬人次到場朝聖。（圖／Make Music提供）

金曲歌后孫燕姿睽違12年，將於3月13日、15日在香港全新地標「啟德主場館」舉行《就在日落以後》巡迴演唱會，這是她巡演2026年開春首場，建行（亞洲）信用卡卡友2月4日至6日優先購票，2月11日上午11:00全面啟售。孫燕姿上一次於香港舉辦個唱，已是2014年的《克卜勒世界巡迴演唱會》，當時在紅磡香港體育館3場門票19分鐘全數完售，口碑至今仍被歌迷津津樂道。孫燕姿相隔12年再次站上香港舞台，歌迷萬分期待，尤其敲碗已久的點歌環節，激烈競爭，為了爭取被點名比拚創意，有人舉牌，有人告白，還有人把人生故事全都搬了上來，孫燕姿和歌迷之間趣味互動氛圍，讓演唱會變成是場相識25年的老友聚會。主辦單位寬魚特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，超越「紅館」（紅磡香港體育館），其時代指標性，正如孫燕姿在華語樂壇無可撼動的地位。寬魚以打造文化深度與時代意義的音樂現場著稱，秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊打造華語樂壇難以複製的音樂盛會。孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大主題為核心，透過日落意象，探討生命的起伏與感悟，象徵從低谷走向曙光。演出結合科技視覺與經典曲目回顧，打造全感官沉浸式體驗，呈現從「日落以前」的追尋，到「日落以後」的勇敢前行。《就在日落以後》巡演自2025年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出，累計吸引超過50萬人次到場朝聖，震撼的舞台視覺設計、細膩而真誠的現場演繹，以一首又一首的金曲牽動歌迷的感動，歌迷盛讚：「情感豐沛、誠意十足的神級現場！」被譽為近年最具穿透力的華語演唱會，不僅承載著青春記憶，更傳遞撫慰人心的力量。