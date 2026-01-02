中央氣象署表示，今（2）日受到強烈大陸冷氣團影響，18縣市發布低溫特報，甚至有可能有10度以下氣溫機率。冷颼颼天氣下，來點有麻油、有薑、有熱湯的薑母鴨，最是補氣又暖身。薑母鴨連鎖品牌全台遍佈不少，不論是強調中藥要下足，又或是重視鴨甜味，每家都有各自展現風味，網路觀察平台「網路溫度計」曾列出全台10大薑母鴨連鎖品牌熱門排行榜，冠軍由「霸味薑母鴨」拿下，《NOWNEWS今日新聞》整理10大薑母鴨熱門排行榜名單與其特色。

📍10大連鎖品牌薑母鴨冠軍：霸味薑母鴨
從新北三重發跡，目前在北中南全台灣擁有相當多間的分店，主打碳燒悶燉而成、無辛辣酒味，大人小孩都能安心進補，湯頭屬於清甜派，薑與麻油的量不重，中藥味也輕。網路評價大讚：「湯頭越滾越好喝，麵線也很美味」。

因為霸味薑母鴨堅持無法先預約，僅能現場抽號碼牌並排隊，因此每次低溫來襲，全台各分店門口必見排隊盛況。

▲入冬以後，全台霸味薑母鴨經常可見排隊人潮，圖為高雄民生旗艦店。（圖／記者葉盛耀攝）
📍10大連鎖品牌薑母鴨第二名：帝王食補薑母鴨
標榜40年的老味道，麻油手工爆炒老薑和鴨肉，再加入整瓶紅標米酒，官方還有教顧客品嘗小撇步，首先要喝上一口濃郁的湯頭，感受酒香撲鼻，若是怕酒味的那就先等酒味淡一些再喝上濃醇湯頭。接著吃紅面番鴨公的鮮韌肉質，且要沾上特製醬料，最後等酒精揮發後放入高麗菜等蔬菜，最後喝充滿蔬菜甘甜的溫暖熱湯。

▲帝王食補是老字號的薑母鴨品牌（圖／翻攝帝王食補官網https://www.tain.com.tw）
📍10大連鎖品牌薑母鴨第三名：阿和師薑母鴨
主打加入許多中藥材的阿和師薑母鴨，還有整潔明亮的用餐環境，成為許多民眾喜愛的口碑店家，主要分布在雙北市，網友大多覺得中藥湯頭屬於重口味路線。需現場候位，不接受電話預訂。

▲阿和師薑母鴨主打湯頭內，會加入許多中藥材，屬於重口味。（圖／翻攝阿和師臉書粉專）
📍10大連鎖品牌薑母鴨第四名：漢王薑母鴨

「 漢王薑母鴨 」的分店主要分布在新竹，其中新竹林森店更是顛覆傳統既定印象，店舖裝潢採用清水模設計。

▲漢王薑母鴨新竹林森店的裝潢相當有質感（圖／取自漢王薑母鴨新竹林森店臉書www.facebook.com/HanWangJiangMuYa/）
📍10大連鎖品牌薑母鴨第五名：皇茗現宰碳燒薑母鴨
皇茗的分店一開始以南台灣居多，這幾年逐漸拓展到台北、桃園都有分店。採用木炭爐火製作，裡面的鴨肉強調刻意保留鴨皮，口感更豐富。湯頭滋味屬於偏甜一點，若是喜愛辛辣重口味，可再額外加點薑泥。特殊食材是栗子和老油條，喜歡重口味的人還建議搭配超辣辣椒醬。

▲皇茗薑母鴨的湯頭味道，甜味相當明顯。（圖／翻攝黃明薑母鴨-三民建功店臉書）
📍10大連鎖品牌薑母鴨第六~十名名單一覽：

第六名：霸王紅面薑母鴨

第七名：鴨味仔薑母鴨

第八名：鼎味炭火薑母鴨

第九名：帝一食補碳燒薑母鴨

第十名：霸皇薑母鴨


資訊來源：霸味薑母鴨帝王食補薑母鴨阿和師薑母鴨漢王薑母鴨皇茗現宰碳燒薑母鴨


※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

