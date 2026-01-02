中央氣象署表示，今（2）日受到強烈大陸冷氣團影響，18縣市發布低溫特報，甚至有可能有10度以下氣溫機率。冷颼颼天氣下，來點有麻油、有薑、有熱湯的薑母鴨，最是補氣又暖身。薑母鴨連鎖品牌全台遍佈不少，不論是強調中藥要下足，又或是重視鴨甜味，每家都有各自展現風味，網路觀察平台「網路溫度計」曾列出全台10大薑母鴨連鎖品牌熱門排行榜，冠軍由「霸味薑母鴨」拿下，《NOWNEWS今日新聞》整理10大薑母鴨熱門排行榜名單與其特色。
📍10大連鎖品牌薑母鴨冠軍：霸味薑母鴨
從新北三重發跡，目前在北中南全台灣擁有相當多間的分店，主打碳燒悶燉而成、無辛辣酒味，大人小孩都能安心進補，湯頭屬於清甜派，薑與麻油的量不重，中藥味也輕。網路評價大讚：「湯頭越滾越好喝，麵線也很美味」。
因為霸味薑母鴨堅持無法先預約，僅能現場抽號碼牌並排隊，因此每次低溫來襲，全台各分店門口必見排隊盛況。
📍10大連鎖品牌薑母鴨第二名：帝王食補薑母鴨
標榜40年的老味道，麻油手工爆炒老薑和鴨肉，再加入整瓶紅標米酒，官方還有教顧客品嘗小撇步，首先要喝上一口濃郁的湯頭，感受酒香撲鼻，若是怕酒味的那就先等酒味淡一些再喝上濃醇湯頭。接著吃紅面番鴨公的鮮韌肉質，且要沾上特製醬料，最後等酒精揮發後放入高麗菜等蔬菜，最後喝充滿蔬菜甘甜的溫暖熱湯。
📍10大連鎖品牌薑母鴨第三名：阿和師薑母鴨
主打加入許多中藥材的阿和師薑母鴨，還有整潔明亮的用餐環境，成為許多民眾喜愛的口碑店家，主要分布在雙北市，網友大多覺得中藥湯頭屬於重口味路線。需現場候位，不接受電話預訂。
📍10大連鎖品牌薑母鴨第四名：漢王薑母鴨
「 漢王薑母鴨 」的分店主要分布在新竹，其中新竹林森店更是顛覆傳統既定印象，店舖裝潢採用清水模設計。
📍10大連鎖品牌薑母鴨第五名：皇茗現宰碳燒薑母鴨
皇茗的分店一開始以南台灣居多，這幾年逐漸拓展到台北、桃園都有分店。採用木炭爐火製作，裡面的鴨肉強調刻意保留鴨皮，口感更豐富。湯頭滋味屬於偏甜一點，若是喜愛辛辣重口味，可再額外加點薑泥。特殊食材是栗子和老油條，喜歡重口味的人還建議搭配超辣辣椒醬。
📍10大連鎖品牌薑母鴨第六~十名名單一覽：
第六名：霸王紅面薑母鴨
第七名：鴨味仔薑母鴨
第八名：鼎味炭火薑母鴨
第九名：帝一食補碳燒薑母鴨
第十名：霸皇薑母鴨
資訊來源：霸味薑母鴨、帝王食補薑母鴨、阿和師薑母鴨、漢王薑母鴨、皇茗現宰碳燒薑母鴨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
從新北三重發跡，目前在北中南全台灣擁有相當多間的分店，主打碳燒悶燉而成、無辛辣酒味，大人小孩都能安心進補，湯頭屬於清甜派，薑與麻油的量不重，中藥味也輕。網路評價大讚：「湯頭越滾越好喝，麵線也很美味」。
因為霸味薑母鴨堅持無法先預約，僅能現場抽號碼牌並排隊，因此每次低溫來襲，全台各分店門口必見排隊盛況。
📍10大連鎖品牌薑母鴨第二名：帝王食補薑母鴨
標榜40年的老味道，麻油手工爆炒老薑和鴨肉，再加入整瓶紅標米酒，官方還有教顧客品嘗小撇步，首先要喝上一口濃郁的湯頭，感受酒香撲鼻，若是怕酒味的那就先等酒味淡一些再喝上濃醇湯頭。接著吃紅面番鴨公的鮮韌肉質，且要沾上特製醬料，最後等酒精揮發後放入高麗菜等蔬菜，最後喝充滿蔬菜甘甜的溫暖熱湯。
主打加入許多中藥材的阿和師薑母鴨，還有整潔明亮的用餐環境，成為許多民眾喜愛的口碑店家，主要分布在雙北市，網友大多覺得中藥湯頭屬於重口味路線。需現場候位，不接受電話預訂。
📍10大連鎖品牌薑母鴨第四名：漢王薑母鴨
「 漢王薑母鴨 」的分店主要分布在新竹，其中新竹林森店更是顛覆傳統既定印象，店舖裝潢採用清水模設計。
皇茗的分店一開始以南台灣居多，這幾年逐漸拓展到台北、桃園都有分店。採用木炭爐火製作，裡面的鴨肉強調刻意保留鴨皮，口感更豐富。湯頭滋味屬於偏甜一點，若是喜愛辛辣重口味，可再額外加點薑泥。特殊食材是栗子和老油條，喜歡重口味的人還建議搭配超辣辣椒醬。
📍10大連鎖品牌薑母鴨第六~十名名單一覽：
第六名：霸王紅面薑母鴨
第七名：鴨味仔薑母鴨
第八名：鼎味炭火薑母鴨
第九名：帝一食補碳燒薑母鴨
第十名：霸皇薑母鴨
資訊來源：霸味薑母鴨、帝王食補薑母鴨、阿和師薑母鴨、漢王薑母鴨、皇茗現宰碳燒薑母鴨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！