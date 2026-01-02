我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年台東跨年晚會因張惠妹、A-Lin等天后卡司強勢回歸，被網友譽為全台最強，不料亮眼表現背後，晚會承辦標案卻引起討論！立委黃建賓今（2）日抨擊，有「特定陣營人士」刻意帶風向，將台東跨年的招標案，惡意與超思雞蛋弊案、軍火標案爭議作連結。黃建賓開嗆這群人「不要瞧不起台灣人的智慧」，並呼籲停止用政治化的操作，玷汙台東這片土地，更不應為了政治分化，而羞辱工作人員的努力與專業。成功的跨年活動背後在於「專業回歸專業」。黃建賓指出，這次活動由台東的女兒、天后阿妹親自負責操刀，讓專業團隊盡情發揮，縣府從旁提供行政協作，政府與民間高度信任的合作模式，才創造出星度爆表、含金量十足的盛會。他強調，跨年應該是將鎂光燈留給演出者與參與者，而不是成為政治角力的工具，尤其在歷經2025年一整年國內外情勢的動盪後，台灣社會急需的是溫暖與凝聚，而非刻意的對立。對台東鄉親來說，這場晚會更像是一場盛大的「家人聚會」。黃建賓分享，參與演出的藝人大多與台東有深厚連結，大家用幽默熱情的方式，把身處各地的台東人及來到台東的朋友凝聚在一起，「台東只有四種人，就是家人、朋友、家人的朋友，以及朋友的家人。」這種濃厚的人情味與文化底蘊，絕非冷冰冰的政治標籤所能抹滅。黃建賓再次重申，台東跨年的成功源於大家對這片土地的熱愛，每一位付出的人都值得被肯定。他期盼隨著2025年的遠去，那些不必要的分化與對立也能隨之消散，讓台灣社會共同走向團結、良善與包容。他以身為台東人為榮，不讓政治口水掩蓋台東的迷人光采。