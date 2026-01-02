我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文素利發文透露元旦因為急性腎盂腎炎進了急診。（圖／IG@pigduck_moon）

文素利2026第一天生病送醫 得急性腎盂腎炎

文素利從小身體就不好 爸媽無微不至照顧

韓星文素利去年因為在《苦盡柑來遇見你》飾演IU的媽媽吳愛純，廣被更多愛看韓劇的觀眾認識，甚至還有「IU媽媽」的封號。不過2026新年第一天，文素利就生病被送急診，她說：韓媒也頻頻報導，驚呆大家，好在她已沒事出院，粉絲也鬆一口氣。文素利元旦第一天就生病，她在IG發限動寫下：「2026年請多多賜福🙏新年第一天因為急性腎盂腎炎進了急診，不過就當作是去霉運吧，今年會以更健康的狀態，好好享受工作的一年，大家都不要生病❤️」不過沒多久，她再次發文附上大醬湯飯的圖，「這種冷天氣最適合！！把醒酒粥煮好了，補補元氣😜」看似已恢復差不多，要大家不用擔心。今年51歲的文素利出生於釜山，是家中長女，但因為是早產兒，從小體質就不算好。小學六年級時，家裡又因為父親事業上的擔保問題，必須臨時舉家搬到首爾，人生直接被丟進一個完全陌生的環境。當時的她個性內向、身體虛弱，又背負著家庭經濟壓力，很早就意識到「不努力就活不下去」，所以每天幾乎念書到半夜12點，靠讀書撐過那段不安的成長期。因為身體狀況不好，學生時代的生活幾乎只有兩件事，不是念書就是睡覺。直到上了大學，體重增加、身體變好，她才第一次開始真正「活起來」，積極參與學生會、國樂社、話劇社等各種活動，也曾休學一年半加入劇團。那段時間她對未來其實相當迷惘，不想回學校、四處遊走，甚至連運動相關活動也嘗試過，像是在替自己找出口。大學畢業後，文素利瞞著父母準備首爾藝術大學戲劇系的入學考試，短短幾個月就順利考取，她聽從男朋友的建議參加電影《薄荷糖》的試鏡，意外獲得導演青睞，最終選擇放棄入學機會，直接踏入電影圈，1999年正式出道，《薄荷糖》也成為她一戰成名、登上事業高峰的代表作。之後文素利曾一度淡出演劇圈，直到2013年才逐漸回歸電視劇領域，表演風格與角色選擇都出現明顯轉變。進入2020年代，隨著OTT平台快速崛起，過去以電影為主的演員也開始頻繁出演串流劇集，文素利同樣順勢轉向，Netflix《苦盡柑來遇見你》就是其中一部，她飾演IU角色的中年時期、同時也是IU飾演角色的母親吳愛純，因而被觀眾暱稱為「老版IU」、「IU媽媽」，也正是這部作品，讓不同世代的觀眾重新認識文素利，看見她累積多年後更加厚實的演技。