▲Wanna One 2026上半年將合體推出全新團綜。（圖／Wanna One 워너원臉書）

韓國限定男團Wanna One於2017年8月出道、2019年初解散，此後還沒有真正的11位成員完整合體，沒想到，今（2）日音樂電視頻道Mnet證實，Wanna One將睽違7年回歸錄製全新一季的真人秀節目，讓Wannable（粉絲名）欣喜若狂。Mnet今天表示，Wanna One成員們一直在思考能用何種形式再與Wannable們見面，最終一致決定製作粉絲最愛的真人秀節目，目前預訂在今年上半年進行節目內容的準備，具體播出時間等細節待未來確定後將另行公告。昨（1）日Mnet在官方YouTube頻道釋出一段名為「2026 Coming Soon 我們再次相見」的30秒短片，開頭出現一卷印有Wanna One標誌的卡式錄音帶，接著卡帶被神祕人放入復古錄音機，隨之響起的是2018年發表的夯曲〈春風〉旋律，以及團員們齊唱「我們再次相見」的歌聲。由於〈春風〉為Wanna One於演藝活動後期、團體11名成員最後一次一起完整發行的作品，如今官方以此做為該團復出的前導宣傳片，對Wanna One和粉絲們都極具意義，而在2024年6月宣布退出幕前的台灣籍成員賴冠霖，此次是否會重返團體備受外界矚目。