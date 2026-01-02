中國遼寧瀋陽近日降下大雪，鳥島公園意外上演一場「可愛失控」的畫面。園內企鵝在看到滿地白雪後情緒瞬間被點燃，原本待在室內的牠們一見大門開啟，立刻集體衝出，在雪地中狂奔亂跑，彷彿展開一場大型「越獄行動」。突如其來的狀況讓飼養員措手不及，只能在後方拚命追趕，狼狽模樣全被拍下，被網友們笑稱是「DNA覺醒」，在網路上迅速引發討論。
外面下大雪「企鵝DNA覺醒」！集體狂奔雪地玩耍 飼養員追不上
綜合陸媒畫面顯示，事發地點位於瀋陽鳥島公園，企鵝起初在室內顯得相當冷靜，但門一打開，映入眼簾的是厚厚積雪，瞬間讓牠們集體「覺醒」，一隻接一隻衝向戶外。面對突然暴衝的企鵝群，體型高大的飼養員試圖阻攔，卻因雪地濕滑、積雪過厚而行動受限。
反觀企鵝在雪地中如魚得水，輕鬆穿越雪堆、快速滑行奔跑，動作流暢得彷彿回到熟悉的世界，一邊鳴叫、一邊招呼同伴，現場瞬間亂成一團。歡快失控的畫面，讓人哭笑不得。
園方表示，園內企鵝多為洪氏環企鵝等溫帶或亞熱帶品種，平時主要生活在溫控穩定的室內空間。這場突如其來的降雪，對牠們而言形成強烈的感官刺激，雪的觸感與低溫環境，似乎喚醒了企鵝對寒冷自然條件的本能反應，才會出現集體衝向戶外的行為。
影片曝光後，不少網友笑翻留言，「DNA動了」、「一看到雪就自動回老家」、「這根本是刻在基因裡的快樂」，也有人替飼養員抱不平，直呼「真的追到懷疑人生」、「應該要加薪了吧」、「他的人生沒想過會跑不過企鵝」。
