▲台北小巨蛋今晚共有1.2萬人到場。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲▼觀眾入場BABYMONSTER小巨蛋演唱會前，需要先通過安檢門（上）、再配合掃描全身以及檢查包包（下）。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲BABYMONSTER 2026年來台過新年，1月2日～3日在台北小巨蛋開演唱會。（圖／X@BABYMONSTER@YGBABYMONSTER_）

台北市在去年底接連發生重大治安事件，2025年12月19日，主嫌張文於台北車站與中山商圈犯下無差別攻擊，造成4人死亡、11人受傷，引發社會高度不安，也讓大型活動的公共安全成為焦點。隨著韓團BABYMONSTER今（2）日一連2天在台北小巨蛋開唱，單日約1.2萬人潮進出場館，警方與主辦單位全面拉高維安層級，松山分局派出40位警力維安，入場層層把關戒備森嚴，全力防堵恐攻與突發事件，確保演唱會期間觀眾安全無虞。為防止類似中山恐攻事件再度發生，警方這次祭出高規格防範措施，據了解，BABYMONSTER演出首日外圍除了有巡邏與指揮交通警力外，松山分局動員約40名員警進駐，因19：30開演時間正逢下班、下課與觀眾入場高峰，場外共設置13道安檢門，入場流程層層把關。觀眾須先通過安檢門，再由配戴「糾察」袖套的工作人員以金屬探測器逐一掃描全身再檢查包包，同時配置警察、保鑣與刑事警察，重點鎖定黃牛、可疑行為與恐攻風險，整體戒備明顯升級。BABYMONSTER今明2天在台北小巨蛋開演唱會，門票開賣後即迅速完售，為新年初始的台北演唱會市場揭開熱鬧序幕。BABYMONSTER自去年11月自日本千葉起跑，巡迴名古屋、東京、神戶與曼谷等城市，完成六城12場演出，台北站成為本階段巡演的重要一站。演出前夕，台北市區也提前進入演唱會模式，小巨蛋天幕輪播演唱會畫面，捷運站與車廂內同步播放歌曲與成員視覺，讓粉絲從踏出捷運門的那一刻就能沉浸其中。BABYMONSTER是YG娛樂繼2016年8月8日推出BLACKPINK後，時隔7年再推出的女子偶像團體，由3位韓國籍成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本籍成員Ruka、Asa以及2位泰國籍成員Pharita、Chiquita總計7位組成。不過Rami在2025年中宣布因為氣胸問題需要暫停活動，取消接下來所有行程，因此BABYMONSTER這次是以6人體制來台開唱過新年。