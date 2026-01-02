我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲到立法院，拜會藍綠黨團。前民眾黨員吳靜怡發文指出，柯文哲重返立院，表面上是帶著「代理孕母」草案尋求朝野協商，背後的政治時機點耐人尋味。正值國民黨團幹部改選，在傅崐萁續任總召、林沛祥接任書記長的關鍵時刻，柯文哲此行究竟是為法案奔走，還是為民眾黨未來的國會定位「試水溫」，甚至是在觀察與傅崐萁之間「誰才是大哥」，引發外界高度關注。而面對昔日導師柯建銘，雙方因政治路線分歧已形同陌路，這場形式性的禮貌往來，恐難為政策合作擦出實質火花。吳靜怡點出，民眾黨若想擺脫「小藍八」標籤，並超越現任主席黃國昌，柯文哲必須解開「國防預算」的政治死結。她引用總統賴清德元旦談話及柯文哲過去在北市府的主張，認為台灣國防應走向實質聯合生產以降低依賴，而民眾黨正握有藍綠軍購僵局的決定權。吳靜怡直言，民眾黨究竟要成為台灣的關鍵力量，還是走向泡沫化，關鍵在於柯文哲是否能帶領黨團，在國防議題上展現自主性，而非一味隨國民黨起舞。黃國昌主導一年的「小藍八」戰略，後遺症已開始反噬，吳靜怡認為，特別在中共軍演衝擊社會安全感後，民眾黨在中南部選戰陷入結構性困境。基層候選人面對鄉親質疑為何杯葛國防預算時啞口無言，導致地方組織經營近乎「裸奔」，不少參選人甚至寧願掛無黨籍，也不願背負民眾黨標籤。「能讓民眾黨長肌肉的人，不是黃國昌的八塊肌，而是柯文哲，製造議題、翻攪局勢、改寫規則，這種興風作浪的能力，在政壇上還是不可小覷。」