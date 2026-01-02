我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安惠志提到，近年越來越多韓國啦啦隊成員來台投入籃球應援，自己也受到不少前輩影響，其中與效力桃園雲豹的金賢淑關係最為密切。（圖／SBL提供）

第23季SBL超級籃球聯賽今（2）日在板橋體育館點燃戰火，基隆黑鳶於開幕戰對上台灣啤酒，這場比賽不僅象徵新賽季正式啟動，更寫下黑鳶隊史首度踏上SBL舞台的重要里程碑。除了場上對決備受矚目，場邊應援陣容同樣成為焦點。黑鳶以高規格打造全新啦啦隊「EVIC CHEER」，為隊史首戰注入滿滿話題性。其中，首次出國就是來台應援的韓職「最強新人」朱叡智表示這趟台灣行既新鮮又難忘，「希望能被更多台灣人認識。」在藝維克國際娛樂支持下，黑鳶本季組成跨國啦啦隊陣容，成員橫跨韓國、日本與台灣，共計9人。其中最受關注的是3位韓籍成員文慧真、安惠志與新生代話題人物朱叡智，另有日籍成員Chihiro千紘加入，並搭配5名本土啦啦隊員包子、373、柔一、蘿拉與ROMI，展現球團首年就全力投入的決心。賽前受訪時，曾在台灣職棒擁有應援經驗的文慧真分享，這是她首次參與籃球賽事應援，對SBL的氛圍充滿期待，「即使是半職業聯賽，但球隊的目標依然明確，就是朝總冠軍邁進，希望能在黑鳶成立的第一年就創造佳績。」安惠志則提到，近年越來越多韓國啦啦隊成員來台投入籃球應援，自己也受到不少前輩影響，其中與效力桃園雲豹的金賢淑關係最為密切。她笑說，此行來台的目標很單純，「就是跟著球隊一起拚冠軍。」同時也觀察到台灣籃球應援的高度自由度，能依攻守節奏切換氣氛，讓球員在場上感受到更多能量。首次出國、同時也是第一次站上籃球場邊的朱叡智，形容這趟台灣行既新鮮又難忘。她原本只是韓國職棒斗山熊的忠實球迷，因意外被鏡頭捕捉而爆紅，進而踏入啦啦隊圈。朱叡智透露，自己在韓國出道僅短短數月便獲得海外應援機會，「能以啦啦隊身分來到台灣，真的非常珍惜，也希望能陪黑鳶一路走到總冠軍賽。」朱叡智也表示，希望透過這次台灣經驗學習不同的應援文化，未來能將所見所學帶回韓國，持續精進自我，同時也期待被更多台灣球迷認識。至於統一獅啦啦隊的日籍成員Chihiro千紘，同樣是首次挑戰籃球應援。她透露因行程關係，直到去年12月30日才抵台，錯過團體練習，只能在日本自行加強排練，「能站在場邊為球隊加油很開心，反而不覺得緊張。」隨著黑鳶正式啟航，這支結合多國成員的啦啦隊，也成為SBL新賽季最吸睛的場邊風景之一。