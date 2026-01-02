我是廣告 請繼續往下閱讀

寒流氣溫驟降根本「隱形殺手」！猝死前6徵兆注意

▲寒流接連報到，氣溫劇烈起伏成為冬季健康的一大隱形殺手，相較於單純低溫，忽冷忽熱帶來的溫差刺激，對心血管系統造成的衝擊更為危險。（示意圖／NOWNEWS資料照）

▲天氣寒冷也提高心血管疾病的風險，包括胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸困難，或是原本走路不喘，近期卻走沒幾步就氣喘吁吁，甚至合併下肢水腫等情形，都是心臟衰竭的危險徵象。（示意圖／取自photo AC）

不只高齡者！寒流猝死「8類高危險群」示警

▲陳建銘建議，低溫外出時應採取洋蔥式穿搭，並特別注意頭頸、胸腹與四肢的保暖，同時也要避免在清晨低溫時進行劇烈活動。（示意圖／記者葉政勳攝）

強烈大陸冷氣團近日襲台，下週則再出現新一波強冷空氣，有機會達寒流等級。國泰綜合醫院心血管中心醫師郭志東表示，氣溫驟降會使血管收縮、血壓升高，增加心肌梗塞與腦梗塞風險，嚴重恐引發猝死，多數患者在發作前其實已有胸悶、胸痛、喘不過氣或下肢水腫等警訊。耕莘醫院心臟外科主任陳建銘則提醒，高血壓、心臟病、糖尿病、高血脂及長期抽菸、作息不正常、經常熬夜、未定期追蹤血壓者皆屬高風險族群，應加強保暖、避免清晨劇烈運動，並規律監測血壓，降低冬季心血管意外發生率。寒流接連報到，氣溫劇烈起伏成為冬季健康的一大隱形殺手。根據衛福部112年國人十大死因統計，心臟疾病與腦血管疾病分別高居第2與第4名，再加上高血壓、糖尿病等慢性病，一年合計奪走約5.6萬條性命。而寒流之際，相較於單純低溫，忽冷忽熱帶來的溫差刺激，對心血管系統造成的衝擊更為危險。郭志東醫師指出，每逢寒流來襲，門診中因急性心肌梗塞、急性腦梗塞就醫的患者明顯增加，嚴重時甚至可能導致猝死。臨床觀察發現，溫差會引發血管收縮、血壓上升，使血管內原本穩定的斑塊破裂，進而啟動血小板凝集機制，一旦阻塞心臟冠狀動脈，就會造成心肌梗塞。不少患者在發病前毫無警覺，往往錯失黃金就醫時機。郭志東提醒，真正毫無前兆就倒下的猝死個案其實是少數，多數人在發作前已有警訊，包括胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸困難，或是原本走路不喘，近期卻走沒幾步就氣喘吁吁，甚至合併下肢水腫等情形，這些都可能是心臟衰竭的危險徵象。若本身已有心血管疾病史，更應提高警覺，及早就醫檢查。陳建銘主任則說明，天氣驟冷會使交感神經活性上升，血壓波動幅度加大，其中清晨與深夜更是心血管事件的高風險時段。他提醒，患有高血壓、心臟病、糖尿病、高血脂等慢性病者，長期抽菸、作息不規律、經常熬夜，以及血壓控制不佳卻未定期追蹤的族群，都屬於需要特別留意的高危險群。在日常防護上，陳建銘建議，低溫外出時應採取洋蔥式穿搭，依氣溫變化隨時增減衣物，並特別注意頭頸、胸腹與四肢的保暖，避免冷熱交替造成血壓劇烈變動。他也提醒，運動前務必做好暖身，避免在清晨低溫時進行劇烈活動，同時應減少熬夜、過量飲酒與高鹽飲食，以降低心血管負擔。陳建銘也示警，冬季心血管疾病早已不再是高齡者的專利，近年出現明顯年輕化趨勢。他呼籲，民眾在氣溫變化劇烈時，應重新檢視自身健康狀況，落實保暖、規律服藥與血壓監測，才能有效降低突發心血管事件的風險。