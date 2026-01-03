我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在舒馬克57歲生日這天，現役傳奇七冠王漢米爾頓（Lewis Hamilton）身披法拉利紅袍，也勾起車迷世代交錯的傳奇記憶。（圖／美聯社／達志影像）

每年的1月3日，對於全球賽車迷來說，是一個充滿敬意卻又帶著一絲感傷的日子。今天是F1一級方程式賽車傳奇、「車神」麥可·舒馬克（Michael Schumacher）的57歲生日。距離他在2013年底發生滑雪意外且淡出公眾視野，已經過了12個年頭，但他在賽道上留下的紅色軌跡，至今仍是無法被磨滅的印記。對於年輕一代的車迷來說，或許熟悉的是維斯塔潘（Max Verstappen）的霸業，或是漢米爾頓（Lewis Hamilton）的紀錄。但在90年代末至2000年代初，舒馬克這個名字就等同於F1。他生涯共奪下7座世界冠軍，其中在法拉利車隊（Ferrari）創下5連霸（2000-2004），將這支義大利老牌車隊從低谷帶回巔峰，建立了著名的「紅軍王朝」。他精準如機械般的駕駛風格、雨戰中神鬼莫測的技術，讓他贏得了「雨神」與「車神」的美譽。2026年的今天，舒馬克的生日更有了一層特殊的傳承意義。隨著7冠王漢米爾頓震撼轉隊至法拉利，當這位打破舒馬克「91 勝」紀錄的現役傳奇，如今身穿與舒馬克相同的紅色賽車服、駕駛著躍馬賽車奔馳時，彷彿讓車迷看見了兩個世代的傳奇在時空中交錯。許多法拉利迷在社群上感性留言：「看著漢米爾頓駕駛法拉利，更讓人想念當年的麥可。」這兩位F1史上最偉大的車手，雖然處於不同世代，卻都選擇了挑戰駕馭這匹烈馬，也讓舒馬克的歷史地位再次被熱烈討論。自從2013年滑雪發生腦部重創意外後，舒馬克的復健狀況一直是全球最高機密。妻子科琳娜（Corinna Schumacher）與家人為了保護他的尊嚴，這十多年來構築了銅牆鐵壁般的隱私防護網，謝絕一切媒體探訪。舒馬克的兒子、曾在大獎賽出賽的米克·舒馬克（Mick Schumacher）曾感性表示：「我願意用一切換取能再一次和爸爸聊賽車的機會。」在57歲生日這天，全球車隊、車手與粉絲依舊會在社群媒體上刷起的標籤。這不僅是一句口號，更像是一種信念，就像他在賽道上從不輕易認輸一樣，相信車神仍在為了生命中最重要的一場比賽戰鬥著。