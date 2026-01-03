蘋果iPhone密碼忘記該怎麼辦？輸入錯誤多次可能會讓手機被停用好幾年。蘋果官方釋出教學影片，不同版本有不同的重置方案，若無法操作，也能透過電腦救援。不過要注意的是，重置過程將會清除手機內所有資料與設定，用戶需要備份才能在事後回復資料。
以下為蘋果官方建議的3種自救方式：
方法1:iOS 17之後版本無線重置最方便
如果iPhone是iOS 17或之後版本，當錯誤輸入太多次密碼導致手機被停用時，螢幕右下角會出現「忘記密碼？」的選項，如果是近期才更改密碼，系統可能會允許在72小時內使用「舊密碼」暫時登入，屆時請務必立即再次更改密碼。若無法使用舊密碼，點選「開始iPhone重置」，輸入Apple帳號密碼後即可開始清除程序。
方法2:iOS 16前版本：一鍵清除iPhone
對於使用舊版iOS的用戶，錯誤輸入密碼導致停用時，螢幕右下角會顯示「清除iPhone」。點選後需再次確認並輸入Apple帳號密碼，手機便會開始重置。
方法3:無法無線重置靠「電腦+復原模式」救援
若上述無線方式無法使用，或想透過電腦操作，則需要一台Mac或PC以及傳輸線。
步驟一： 將iPhone關機。
步驟二： 進入復原模式（Recovery Mode），將手機連接電腦，同時按住特定按鈕不放，直到出現復原模式畫面。iPhone 8/SE2後續機型按住「側邊按鈕」；iPhone 7系列按住「音量調低鍵」；舊款機型則按住「Home鍵」。
步驟三： 開啟Finder（Mac）或Apple Devices App／iTunes（PC），選擇「回復（Restore）」。電腦會下載並安裝最新iOS。若下載時間超過15分鐘導致手機退出復原模式，需重複上述按鍵步驟。
蘋果官方提醒，無論使用哪種方式，重置完成後手機將回到原廠設定並顯示「Hello」畫面，此時可依照螢幕指示，從iCloud或電腦備份中將資料回復至iPhone。
資料來源：Apple Support
我是廣告 請繼續往下閱讀
方法1:iOS 17之後版本無線重置最方便
如果iPhone是iOS 17或之後版本，當錯誤輸入太多次密碼導致手機被停用時，螢幕右下角會出現「忘記密碼？」的選項，如果是近期才更改密碼，系統可能會允許在72小時內使用「舊密碼」暫時登入，屆時請務必立即再次更改密碼。若無法使用舊密碼，點選「開始iPhone重置」，輸入Apple帳號密碼後即可開始清除程序。
方法2:iOS 16前版本：一鍵清除iPhone
對於使用舊版iOS的用戶，錯誤輸入密碼導致停用時，螢幕右下角會顯示「清除iPhone」。點選後需再次確認並輸入Apple帳號密碼，手機便會開始重置。
方法3:無法無線重置靠「電腦+復原模式」救援
若上述無線方式無法使用，或想透過電腦操作，則需要一台Mac或PC以及傳輸線。
步驟一： 將iPhone關機。
步驟二： 進入復原模式（Recovery Mode），將手機連接電腦，同時按住特定按鈕不放，直到出現復原模式畫面。iPhone 8/SE2後續機型按住「側邊按鈕」；iPhone 7系列按住「音量調低鍵」；舊款機型則按住「Home鍵」。
步驟三： 開啟Finder（Mac）或Apple Devices App／iTunes（PC），選擇「回復（Restore）」。電腦會下載並安裝最新iOS。若下載時間超過15分鐘導致手機退出復原模式，需重複上述按鍵步驟。
蘋果官方提醒，無論使用哪種方式，重置完成後手機將回到原廠設定並顯示「Hello」畫面，此時可依照螢幕指示，從iCloud或電腦備份中將資料回復至iPhone。
資料來源：Apple Support