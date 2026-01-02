我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長柯文哲夫人陳佩琪，發長文痛批司法迫害，自爆曾在法庭上因不滿延押裁定，在退庭後當眾喊了一句「他到底做了什麼，為什麼說他犯罪嫌疑重大？」，嚇壞柯文哲，緊急暗示律師快把她「架走」。陳佩琪直言，當時全場嘴巴張成O型，大家都以為她也要被抓去關了，她更拿醫護修養做對比，諷刺在診間被病人大聲咆哮是常態，不解法庭為何像學校教室，甚至質疑退庭後為什麼不能說話，難道說實話就要被認定是嗆法官。陳佩琪形容自己當時陪著年邁婆婆去法庭「乞討」，只為了讓柯文哲解除禁見，參加公公的告別式，沒想到卻看見檢察官不准、法官就照辦，柯文哲當時更憤怒制止她向法方低頭，直言「不要去求人」。她感嘆身為35年的醫師，過去只知道醫者慈悲，承諾盡力救治家屬，如今卻在法庭內感受到尊嚴碎一地。陳佩琪質疑法律界的審級制度根本是階級壓迫。她以醫師專業獨立判斷為例，強調院長或衛福部長都不能干預醫師如何開藥，但律師卻告訴她所謂尊重審級制度就是「高院說要押」，讓她關起門來哭了好幾晚。她質疑司法界是否像醫界的學長姐制，存在主治醫師命令住院醫師的陋習，否則為何基層法官的判斷必須聽命於上層。針對京華城案的判決，陳佩琪點名兩位法官的南轅北轍。她不解為何朱家毅法官在同批證據下認定「尚無證據證明柯先生介入」，認為這才符合法律嚴謹思維，但呂政燁法官卻在同樣的事實基礎上改判「羈押禁見」。她不滿同一套證據卻有兩套不同的判斷結果，難道法律界內部不會感到疑問？這場官司在她眼裡，簡直就像是把不在國內的人，當成國內兇殺案主嫌般的荒謬謬誤。