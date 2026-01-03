我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯姆霍蘭德（左）與千黛亞這對話題情侶，今年都會有不只一部巨片推出，必然成為影壇矚目焦點。（圖／美聯社／達志影像）

▲《穿著Prada的惡魔2》梅莉史翠普（左）與安海瑟薇（右）再度同框，將於今年5月1日上映。（圖／翻攝自IMDb）

▲麥特戴蒙（左）與千黛亞（右）都是《奧德賽》的主打大牌。（圖／摘自IMDb）

▲《復仇者聯盟：末日崛起》首支預告正式曝光，克里斯伊凡（左）將歸隊扮演前任美國隊長史蒂夫羅傑斯，引起漫威迷對這部片的熱切期待。（圖／摘自 MarvelTW YouTube）

全球影業在過去一年的營收成績仍未能回到新冠肺炎疫情前的高峰，不過2026年卻令人充滿期待，因為眾多續集大片傾巢而出，包括女性等待20年的《穿著PRADA的惡魔2》、漫威迷最想看的《復仇者聯盟：末日崛起》和《蜘蛛人：重生日》，連闔家大小觀眾都有《玩具總動員5》可以欣賞。續集巨片爆炸多的一年，業界都期待票房也能大豐收。2026光是續集片的類型已很豐富，《穿著PRADA的惡魔2》瞄準女性與上班族，《復仇者聯盟：末日崛起》和《蜘蛛人：重生日》則是喜歡看特效場面、追求娛樂性觀眾的最愛。《玩具總動員5》主打家庭觀眾，有可能老少通吃，還有《沙丘：第三部》、《飢餓遊戲：黎明收割》等著名小說的改編影片。根據荷馬史詩搬上銀幕的《奧德賽》更因巨星雲集、又有名導克李斯多夫諾蘭掌舵而備受矚目。《穿著PRADA的惡魔2》有20年前上映時票房亮眼的首集作基礎，在20年之間不同世代的觀眾、尤其女性，都奉之為「職場教科書」，梅莉史翠普扮演的時尚惡魔女強人，也仍是各國文藝劇裡常出現的角色類型，可見影響之深遠，當年兩位手下安海瑟薇、艾蜜莉布朗都成了獎項常客，咖位N級跳。續集去年夏天在紐約出外景，時常被遊客、狗仔偷拍，迪士尼排在今年5月初上映，信心滿滿。皮克斯的經典招牌《玩具總動員》系列，則將繼7年前的第4集後，推出最新第5集。有不少影迷懷疑，為什麼每一次這個系列都看似要畫上句點，卻隔幾年就還能再出續集，甚至續集成績也不至於和前集差距太大？皮克斯的編導們就是有辦法找到新的角度往下發展，不得不令人佩服。這一次玩具們要碰上智慧型iPad，反映21世紀兒童最新穎的娛樂型態，還是很有噱頭，會是6月大片。7月則會有一對最熱門的情侶檔紅星成為大銀幕話題，名導諾蘭的最新大片《奧德賽》由他的老搭檔麥特戴蒙擔任男主角—荷馬史詩中參加特洛伊戰爭多年後，掙扎著要重返家園的奧德賽，湯姆霍蘭德扮演他的兒子，在智慧女神雅典娜幫助下和爸爸重聚，雅典娜就是湯姆霍蘭德的女友千黛亞飾演。兩人在這部片之後，7月底上映的《蜘蛛人：重生日》也再攜手，鋒頭罕有匹敵。兩部大片各自有不同的賣點，《奧德賽》是諾蘭第一次執導自己早就想拍的古希臘神話史詩，巨大場面、神話片段呈現、大牌聯手的陣容，都是非常吸引觀眾的賣點。《蜘蛛人：重生日》堪稱目前歷代蜘蛛人電影版，第一個能拍到第4集的版本，各方好奇是否有別於與《復仇者聯盟》緊密連結的前3集，更好奇湯姆與千黛亞在這一集的關係有何新變化，賣座可期。提到漫威的巨作，今年12月才要登場的《復仇者聯盟：末日崛起》當然萬眾期待，除了小勞勃道尼、克里斯伊凡、克里斯漢斯沃等元老演員歸隊，小勞勃道尼還將以大反派「末日博士」之姿登場，已經噱頭十足外，X戰警正式在復仇者聯盟影片登場，更受粉絲矚目。尚氣、驚奇4超人等也都會在片中亮相，讓這部觀眾等了7年的新續集，有機會成為年底最大巨片。然而，已經殺青的《沙丘：第三部》，將與《復仇者聯盟：末日崛起》同週上檔，電影公司宣稱檔期是他們先卡好，目前沒有要退讓，就看漫威是不是要挪走，否則兩部巨片難免要廝殺。這部片又有超搶手的千黛亞，她和提摩西夏勒梅的銀幕情緣將在這集中有驚人的結局，前兩集《沙丘》全球各地叫好叫座，第三部曲也是粉絲想進戲院欣賞的大片，對決《復仇者聯盟》未必會落後太多。