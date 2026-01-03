歌手倪安東過去婚內不倫女星管罄，戀情一度飽受質疑，後來倪安東與前妻離婚，並在3年前再婚管罄，如今兩人也迎來好消息，38歲的管罄懷孕了！她昨（2）日深夜在IG曬出驗孕棒浮現2條線的照片，甜蜜靠著倪安東，笑喊：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！管蹦蹦 is brewing.」

倪安東再婚3年多又要當爸　驚喜宣布管罄懷孕喜訊

倪安東與管罄2022年3月登記，如今結婚將滿4周年之際，管罄驚喜宣布懷孕好消息。她昨晚在IG貼出與倪安東手持驗孕棒的照片，笑說「年度計畫大公開」，並宣布小孩乳名叫「管蹦蹦」，但未曝光孩子性別。

而從照片左下角的日期可以看到，拍照當下是2025年10月11日，等於管罄懷孕至少3個月了。許多粉絲見狀都湧入留言區送上祝福，「公開了！恭喜」、「恭喜安東哥」、「Wow！我有猜到耶，大恭喜」、「恭喜！超替你們開心」。

▲倪安東再婚3年多又要當爸　驚喜宣布管罄懷孕喜訊（圖／管罄IG@kris_kuan）
▲管罄（右）靠在倪安東（左）懷裡，宣布懷孕好消息。（圖／管罄IG@kris_kuan）
管罄6年前不倫倪安東　兩人形象都受挫

不過其實倪安東與管罄的戀情當初曝光時，並不被看好。兩人在2017年爆出不倫，導致他們被正宮告上法庭，最後賠了35萬元才和解了事。管罄之後也被貼上「小三扶正」的標籤，與倪安東演藝事業都遭到重創。

管罄與繼女相處融洽　勸倪安東離婚別有罪惡感

而倪安東與前妻育有一女，管罄成為繼母後，也曾在受訪時透露跟小孩相處得很不錯，覺得彼此很緣。管罄更曾勸倪安東不要因離婚有罪惡感，家長感情不好也會影響小孩，她認為彼此不快樂就不要在一起，這或許也是管罄當初介入倪安東婚姻的原因。但她如今揮別小三陰影，和倪安東的感情至今都很穩定。

▲倪安東（左）心疼老婆管罄承受網友謾罵。（圖／翻攝自管罄IG）
▲倪安東（左）2022年3月再婚管罄（右）。（圖／管罄IG@kris_kuan）
來源：管罄IG


