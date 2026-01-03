相信音樂宣告，五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場，還有今（3）日、明（4）日兩場，地點在洲際棒球場開唱。台中市政府表示，演唱會期間將實施交通管制，並建議多搭乘接駁車或大眾運輸前往會場。《NOWNEWS今日新聞》整理如何前往會場交通資訊，包含禁帶物品、接駁車、交通資訊、交通管制、周邊美食、螢光棒如何買等相關資訊一次看。
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」場次與演唱時間：
演出地點：台中洲際棒球場
演出場次：
2025年12月27日 (六) 、12月28日 (日)、12月31日 (三)
2026年01月01日 (四) 、 01月03日 (六) 、01月04日 (日)
演出時間：
除跨年場21:15，其他皆是18:30 開演，實際開演時間以現場為主
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」座位圖：
📍對號座席
瘋狂世界搖滾區：4580／3880／3280元
看台區：3280／2880／2280／1880／1280元
親子套票搖滾區：2880元／看台區：2280元
包廂區（8人座）：35000元／包廂
看台身障席：1440元
📍站區
人生海海漫遊站區：2280元（依票面上序號整隊入場）
序號0001～0100號，16:40開始整隊，預計17:00進場
序號0101～0200號，17:00開始整隊，預計17:20進場
序號0201～以後，17:20開始整隊，預計17:40進場
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」螢光棒要買嗎？
五月天演唱會的螢光棒主要是「雲端互動版LED螢光棒」，透過「相信演唱會」APP 2.0 配合藍牙/NFC與場館系統連線，可實現全場燈光同步與個人化互動，有「宵夜是大雞腿」、「回到那一天」等不同主題版本，粉絲需自行購買，現場購買，或透過官方通路（相信音樂網站）預購。
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」維安資訊／禁帶物品：
台中警方指出，為防止模仿事件或類似情況再次發生，水湳中央公園跨年會場預估有逾廿萬人湧入，六處安檢門出入口提高安全檢查措施，提醒民眾入場時務必配合安檢人員指示，短暫脫下口罩，打開隨身包包查驗有無攜帶刀械與危險物品。洲際棒球場周邊設有八個安檢門，除了查驗票券，工作人員也會請民眾打開隨身包檢查。
10類物品禁帶：遙控無人機、啵啵球等都被禁止
警方指出，活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：槍枝、化學危險物品、毒品、燃油瓦斯、不明用途粉末或液態物、易碎物品及剪刀飛鏢等尖銳物品、棍棒、任何可投擲發射物品、遙控無人機、啵啵球或行李箱登機箱。
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」免費接駁路線：
4條免費接駁車路線，分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站（李芳艾美酒店對面）發車，可直達洲際棒球場周邊，下車後即可步行進場，減少轉乘與等待時間。
欒局長補充，考量不少樂迷規劃於演唱會當日順道完成捷運「五月天大地遊戲」，也提醒可多加運用既有的大眾運輸轉乘方式，提前安排動線。台中捷運設有五月天主題布置之相關站體，包含高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站。
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」交通資訊：
📍搭高鐵：
高鐵台中站或松竹站搭乘活動接駁車直達會場
📍搭捷運+公車：
捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、127、700路等多條路線前往。
📍搭捷運+YouBike：
捷運文心崇德站下車後，選擇騎乘 YouBike，約3公里即可抵
📍自行開車：
國道、大雅、西屯→ A區停車場：崇德路匝道 -環中路 -崇德路 崇德十九路
豐原、潭子、北屯→A區停車場：崇德路匝道 -環中路 -迎轉道 ＞崇德路 ＞崇德十九路
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」交通管制：
台中市新聞局表示，五月天演唱會每場預計吸引逾2萬名樂迷到場，為確保行人通行安全，降低人車交織造成交通壅塞及事故風險，演唱會期間將實施周邊道路交通管制。
📍管制時間：
跨年場次周邊道路：當日晚間16時起至翌日凌晨2時；其餘5場演唱會（包含1月3日及1月4日）：當日14時起至凌晨0時。
📍管制範圍：
▪️跨年場次：包括四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路（四平路至洲際二街）、豐樂一街（環中路至昌平路）、洲際一街（洲際路至榮平街）及崇德十九路（崇德路至昌平路）；
▪️其餘場次：與跨年場大致相同，惟洲際路管制路段將縮小為四平路至豐樂一街。
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」周邊美食：
台中洲際棒球場的場內將有小攤商，周邊最近還有麥當勞，至於美食餐廳，大多聚集在崇德路上，《NOWNEWS》精選3家。
📍春囍打邊爐台中洲際崇德店：
最近全台開設多家酸菜魚餐廳，曾經獲得網友討論前三大酸菜魚熱門品牌「春囍打邊爐」，原是高雄主打港澳式的火鍋餐廳，台中洲際崇德店也主打酸香麻爽的正宗酸菜魚，並有番茄酸菜魚、金湯酸菜魚。
春囍打邊爐將酸菜魚融入自家拿手的火鍋方式邊煮邊吃，麻香不燥熱、辣爽不上火，保證每一口都是熱騰騰的，還可以加入許多特色食材佐食，包含A5和牛或是手工精製的港式丸餃，尤其加上蛤蜊入鍋，鮮度直升另一個層次。
春囍打邊爐台中洲際崇德店還在五月天演唱會期間推出優惠，即日起至2026年1月4日，只要憑巡迴演唱會票根：享指定肉品（經典牛五花、春囍梅花豬）買大送大。
▪️店家資訊
春囍打邊爐台中洲際崇德店
電話：04-24225112
地址：台中市北屯區崇德十路一段465號
📍牛室炙燒牛排崇德洲際店：
牛室炙燒牛排從2018年於台中起家，全台有相當多分店，主打平價排餐及多元自助吧，每人389元（牛室經典豬排）起，就能享受到主餐排餐與自助吧吃到飽，有現做披薩、韓式拌飯DIY、熱炒、生菜沙拉、水果、炸物、湯品等、飯食、湯品、飲料等。
▪️店家資訊
牛室炙燒牛排崇德洲際店
地址：台中市北屯區崇德路三段689號
電話：04-24228080
📍森森燒肉台中洲際店：
全台同樣有多家分店的「森森燒肉」，曾被網友封為台中必吃四大燒肉，也在2024年台中市府舉辦之「台中鍋烤節」活動被票選獲得燒烤品牌組的Top4。
顧客來此用餐方式是點用燒肉，但是可享Buffet自助吧，吧台上的熟食、鮮蔬、飲品與冰淇淋都可無限吃到飽，生菜沙拉標榜使用「溫室大棚蔬菜」，還有數10款以上的法式甜點通通無限享用，包含：閃電泡芙、達克瓦茲、可麗露、磅蛋糕、瑪德蓮等，也因此森森燒肉被網友戲稱是「被甜點耽誤的燒肉店」。
▪️店家資訊
森森燒肉台中洲際店
地址：台中市北屯區昌平東二路137號
電話：04-24220833
資訊來源：春囍打邊爐、牛室炙燒牛排、森森燒肉、相信音樂、台中市政府、臺中市政府警察局交通警察大隊
