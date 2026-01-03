我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前表示，國民黨新北市長參選提名不至於走到初選，可能參選的新北市副市長劉和然則稱，相信黨會依公開透明程序做決定。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（3）日表示，新北市民才是面試官，希望她能夠展現與其他候選人的不同，如溫暖、創新、會做事的態度。蘇巧慧上午赴永和永安市場掃街，會前媒體詢問，上午來到深藍的永和掃街，是否有撇步，收服人民的心？蘇巧慧表示，今天是2026年的第一個週末，特別來到永和永安市場，與在地經營多年的許昭興議員、羅文崇議員一起向鄉親提早拜年，也祝福大家2026年開始都有順順利利的新年。她說，她從11年前參選開始，就是在國民黨的優勢選區，現在已經爭取到幾乎是過半的支持，她一直認為，只要能夠用心服務、做出成績，讓民眾感受到她們的努力和誠意，沒有什麼深藍深綠的選區。對於民眾黨前主席柯文哲昨拜會朝野黨團，是否未來會藍白合？蘇巧慧提到，民主法治的社會政黨可以競爭，但應該在憲政制度下，以國家的長治久安為最大的需求。她說，只要在合法合憲的狀態下，大家都可以討論、表達意見，希望在野黨和所有的國會議員能一起坐下來理性討論，尤其是快點來審總預算，像她們爭取到新生兒每胎補助10萬元，她很希望在總預算通過後，能造福所有新生兒的爸媽，讓大家減輕負擔，「快審總預算，才是新的一年國會最應該做的事」。對於藍營在新北可能不會初選，蘇巧慧說，常常碰到副市長或者是委員等，都會握手致意，握手致意是大家基本的禮貌。她說，政黨競爭，每一位候選人、每一位有志於服務公眾的人，都該有機會表現自己，「只要把自己最好的一面表現出來、最大的誠意表現出來，把帶領新北市的能力展現出來，相信選民會做最好的選擇」。蘇巧慧強調，新北市民才是面試官，希望她能夠展現跟其他候選人的不同，就是她的溫暖、創新和會做事的態度，「很希望今天我是一個全新的不同的候選人、得到大家的認同」。