2026地方大選將在年底登場，在台北市第二選區（內湖南港）議員方面，由於李彥秀重返立法院，其所留下的空缺成為藍營新人爭搶的席次。據悉，「朱家軍」國民黨前發言人鄧凱勛有意參選，有黨內人士提及，鄧凱勛年僅31歲，目前就讀於台大碩士班，公共事務經歷完整，展現強勁戰力。對於傳言鄧凱勛則回應，已經完全準備好積極爭取為人民服務的機會。台北市第二選區（內湖南港）9席議員中，李彥秀曾以3萬7669票拿下全國最高票，強勢重回立院，而其所留下的空缺，便成為藍營新人爭搶的席次，包括前國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安早已積極備戰，李彥秀助理郭柏毅也傳出將投入選戰，不少藍營青年已動作頻頻。該區目前國民黨已有六連霸的吳世正、北市國民黨團總召李明賢，以及具備高媒體聲量的游淑慧拚連任，民眾黨部分則是議員陳宥丞已被提名競選連任。據悉，國民黨前發言人鄧凱勛也有意投入港湖市議員選舉，雖為台中市北屯人，不過近日在臉書發文中，曾提及都在東湖、成功、康寧路附近「跟各位好朋友問候」，引發聯想。有黨內人士指出，這次外傳投入港湖參選市議員的鄧凱勛年僅31歲，目前就讀於台大碩士班，公共事務經歷完整。據了解，鄧凱勛由阿嬤撫養，為減輕家庭負擔，大學時期就從民代服務處實習生做起，由最基礎開始歷練，曾任地方黨職、國會助理，累積豐富的基層服務與政策溝通能力，也立定投入選舉為社會服務的想法。黨內人士進一步表示，鄧凱勛擔任青年團執行長期間，擁有好人緣，受到各界肯定，加上台風穩健，進一步出任發言人，期間不僅與時任智庫副執行長凌濤共同揭發勞動部就安基金弊案，反惡罷時更帶領黨內青年上街頭宣講近百場，展現強勁的戰力。黨內人士也分析，港湖選區人口結構多元、產業聚落密集，既有科技產業與通勤族群的交通壓力，也有老社區更新、公共安全、托育與長照等迫切需求；若鄧凱勛最終力拼在港湖參選，將以「年輕、活力、有戰力」切入，回應港湖居民在生活品質、都市治理與公共資源分配上的期待。黨內人士最後強調，鄧凱勛具備從地方選服到中央政治攻防的完整資歷，是黨內年輕世代的「即戰力」，與這次同樣有志於參選市議員的前發言人楊智伃相似，兩人也將聯合競選，發揮年輕世代充沛的活力與戰鬥力。對於外界傳言有意爭取內湖南港市議員席次，鄧凱勛表示，新的一年充電新的能量，已經完全準備好積極爭取為人民服務的機會，將會全力把過去實務經驗轉化成對城市發展有幫助的服務與政策。