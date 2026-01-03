看好春節全家出遊商機，全台唯一生態度假旅館「關西六福莊」表示，因應馬年的到來，特別推出「馬到成功農曆春節住房專案」，提供全台唯一六種動物生態體驗遊程任選（六選一或六選二），小朋友近距離接觸最愛的人氣動物，且專案還含有早餐與自助式晚餐。
針對農曆春節期間（2026年2月16~20日/除夕至初四），關西六福莊推出「2026 馬到成功新年住房專案」，三人成行入住剛果原野/藍天客房，每房提供活力早餐3客、春節限定自助晚餐3客、六福村兩日入園手環3條，還有小朋友最愛的非洲探險遊戲島及淺山農場導覽。
專案更設計「六畜興旺好運到」，集結最受歡迎的動物體驗：河馬、斑馬、非洲大羚羊、美洲野牛、福豚（水豚）與狐獴共六種動物生態體驗遊程，讓大小朋友們能近距離接觸動物，無需煩惱行程規劃，輕鬆帶著孩子在自然生態與寓教於樂中走春。體驗遊程原價每人800~2000元。
馬到成功住房專案每房1萬6888元+10%起 ，3人成行，含動物生態體驗六選一；另有另有三天兩夜、動物生態體驗六選二，售價2萬5888+10%起。入住再加贈六福莊關西仙草茶/紅茶禮盒各1份與「六福新春禮包1份」，內含價值千元以上的動物好朋友玩偶、六福村哈比哈妮系列產品等。
和逸飯店兩館也推出春節住房 每晚4200元起
另外，和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館則是以「馬到財到好運到」為主題，推出馬年專屬住房專案及現場抽獎活動，即日起至2026年2月28日，預訂春節住房專案，每晚最低4200元起，連續入住兩晚7500元。專案含雙人早餐、御守1個及台北著名伴手禮佳德鳳梨酥6入乙盒。
資訊來源：關西六福莊、和逸飯店
