總統賴清德宣布增加國防支出，行政院編列8年1.25兆預算，不過藍營認為空白授權金額過大，5度在立院程序委員會封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，賴清德批藍白正事不做。資深媒體人黃暐瀚連發數文，批藍白不該在程序委員會封殺，應讓朝野能充分討論。特別的是，這些發文，嘉義市長黃敏惠都還用個人帳號按讚。黃暐瀚說，程序委員會是「特種委員會」，每週二中午召開，以決定週五院會的議題。這是「排案」用的委員會，不是「審案」，順利排進院會的案子，後續還需在大院「一讀」「付委」，再到「常設委員會」進行審查。黃暐瀚說，「嫌貨才是買貨人」，他完全支持在野黨「嚴審」軍購案，但想嚴審，還得送到「外交國防委員會」才有辦法逐條審，仔細審，甚至予以刪減或刪除。講更白一點，就算這1.25兆，藍營主張「全刪」好了。那也該讓它排案進委員會，然後叫來國防部長一條一條問，一條一條審，清楚告訴民眾這項軍購案「有多扯」、「有多貪」、「有多沒必要」，然後一口氣全部砍掉，這才叫「善盡立委職責」。黃暐瀚另一篇文章也提到，軍購是為了你我，不是為了哪個政治人物，立院存在的目的，是糾錯，是監督，是避免行政單位亂編預算，中飽私囊。「所以你得排案，認真去審，好好檢視每一條預算，這才是立委存在的目的。」他提假設性問題，「如果2028是韓國瑜當選總統？」（替換盧秀燕、蔣萬安亦可），那2028的台灣，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？黃暐瀚也提到，他曾訪問前立委沈富雄，沈富雄跟他一樣，支持嚴審總預算，而不是拒審，沈富雄說，國民黨擔心後續進到委員會審查的時候，沒有「論述能力」，所以才程序委員會就阻擋，但在程序委員會擋軍購「有礙觀瞻」。