▲林宜瑾將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。（圖／林宜瑾辦公室提供）

民進黨立委林宜瑾表示，有鑑於台灣與中華人民共和國互不隸屬，且台灣從未受中華人民共和國統治，此乃國際常識，但我國部份法律卻昧於事實，因此，她將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼，讓法條進一步符合於基本事實；該案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。林宜瑾指出，台灣中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識，而她昨（2）日上午完成修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。此項作為，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。「信手拈來，都是藍白扯國家後腿的證據！」林宜瑾提到，以昨天為例，民進黨提案譴責中國軍演，卻遭藍白聯手否決，在一個飽受侵略威脅的民主國家中，代表全民問政的國會，竟然連中國明擺著的野蠻行徑，都不願也不敢發聲譴責，這是極度悲哀的。林宜瑾指出，面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，幹盡習近平所欲為的立法院多數墮落局面，身為民進黨立委，她有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化，也因此，在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，不讓台灣對中國軍演發出不平之鳴的同一時間，她在立法院內來回奔走，親自邀請委員同僚們連署她對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（「兩岸人民關係條例」）的修法提案。林宜瑾提到，台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本常識，然而，我國部份法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係，「兩岸人民關係條例」就是一例，因此，她除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。林宜瑾認為，從崐萁擔任黨團總召，到鄭麗文當上國民黨黨主席後，藍白非常明顯的進一步習近平鷹犬化，他們在立法院又是違憲，又是關掉憲法法庭；又是意圖癱瘓公視，又是妄想復活中天；又是越權編預算，又是阻擋明年度國家總預算，一連串惡搞式操作，完全讓人看不清，他們到底是哪一國的立委，「我們要讓全世界知道，藍白兩黨在立院的胡作非為，絕非台灣主流民意」。