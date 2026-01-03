我是廣告 請繼續往下閱讀

為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過招。因他即將入獄，他還自爆，柯文哲致電給他表達感謝，還說要跟他約吃飯。蔡正元2日在《張雅婷辣晚報》說，柯文哲與柯建銘「兩個老先覺過招，談笑之間自有風雲」，互相讚美、氣氛自然。柯文哲對總預算則未表態，「應該沒有他的事」，還笑稱柯建銘「你很行」。蔡正元認為，柯文哲與國民黨團總召傅崐萁見面也很自然，沒有刻意過招，反而認為傅崐萁在藍白合作中扮演橋樑角色，「沒有傅崐萁，放上別人都很麻煩」，有人說要把國民黨變成猛獅，真正的訓獸師就是傅崐萁。蔡正元透露，當天直播時，柯文哲還打電話給他說，「你被判刑，百分之五十是因為我，你整天幫我講話，當然要找你」，並提到要找他吃飯。他坦言，柯文哲經歷羈押一年，恢復相當快，「不容易」，表達對柯文哲的感謝。他也指出，民眾黨提出的彈劾案與法案推動，使得國民黨團與民進黨硬槓的態勢出現，而傅崐萁在其中扮演協調角色，與民眾黨保持自然互動，促成藍白合作運作順暢。