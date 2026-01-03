台北捷運今（3）天起正式開放QR乘車碼進出站，用戶只要用手機掃乘車碼就能搭乘捷運，但使用前需要先設定，有9家電子支付App可支援，但如果有轉乘的需求，建議綁定「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」才有轉乘優惠。如何設定、進閘門怎麼使用、快捷設定等一次看。
QR乘車碼和悠遊卡有什麼不同
QR乘車碼以手機為主要載體，只要攜帶手機並開啟對應App即可進出站，無需額外攜帶實體卡片。在金流方式上，QR乘車碼採帳戶制，只要帳戶內有餘額即可直接使用；悠遊卡則必須事先完成儲值，才能進行感應扣款。QR乘車碼進出站時，必須使用同一個App、同一個帳戶；悠遊卡則沒有帳戶或裝置限制，只要卡片本身即可使用。
9款App共17家業者支援QR乘車碼
9款App：悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay、TWQR銀行聯盟（9家：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企銀、中華郵政），LINE Pay Money預計3月開放。
QR乘車碼如何設定設定4步驟：
步驟1：下載9款App中任一支援App
步驟2：註冊帳戶並綁定銀行卡或儲值
步驟3：在App首頁找到「乘車碼」
步驟4：同意服務條款啟用，畫面出現QR Code就完成
QR乘車碼搭車3步驟
1.開啟App點選「乘車碼」，調亮手機螢幕
2.將QR Code靠近捷運閘門QR感應區掃碼
3.看到「掃碼成功」訊息即可過閘，出站用同一個App重複操作
北捷提醒，由於QR Code讀取為光學掃描，手機亮度、畫面大小、貼膜、感應角度、感應距離等都有可能影響掃描效果，初期可依個人手機狀況，調適操作模式。 同時也分享小秘訣，經測試手機顏色設定「護眼模式（即偏暖色系畫面）」普遍有較佳的感應效果。
iPhone乘車碼「快捷設定」教學
在手機桌面的空白處長按>點擊畫面左上角的「編輯」按鈕>「加入小工具」>在搜尋欄位中輸入關鍵字「iPASS」>系統會顯示可建立的捷徑項目在「乘車碼」「加入小工具」>點擊畫面右上角的「完成」，或是直接點擊桌面的空白處，即可完成捷徑建立。
北捷官方提供設乘車碼快捷教學：TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay
刷乘車碼有轉乘優惠嗎？
使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay轉乘才有轉乘優惠，其他支付服務的乘車碼目前沒有轉乘優惠。
用乘車碼有常客優惠回饋金嗎？
使用QR乘車碼享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入支付帳戶。
資料來源：北捷
